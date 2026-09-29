Giants libera a Odell Beckham Jr, un favorito de los fans

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey._ Los Nueva York Giants dieron de baja este martes a Odell Beckham Jr., después de que el veterano receptor abierto no lograra causar un impacto significativo en su reencuentro con el equipo.

El puesto de Beckham en la plantilla estaba en peligro porque los Giants debían tomar una decisión esta semana sobre otro receptor abierto, Braxton Berrios, quien ya había agotado sus oportunidades de ascenso desde el equipo de prácticas y se desempeña como retornador de despejes de Nueva York.

Los Giants también incorporaron al receptor abierto Charlie Jones a la plantilla activa de 53 jugadores para ocupar el lugar del apoyador exterior Brian Burns, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) el domingo.

No se espera que Beckham, de 33 años, sea añadido al equipo de prácticas de los Giants por el momento, según informó una fuente a ESPN. El tres veces seleccionado al Pro Bowl esperaba un resultado mejor al atender algunos “asuntos pendientes” con la franquicia que lo seleccionó en el puesto número 12 del draft de 2014.

En cambio, Beckham jugó 19 snaps en tres partidos y no registró ni una sola recepción.