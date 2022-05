MAZATLÁN._ El ex campeón mundial Gilberto “Zurdo” Ramírez Sánchez dejó en claro que en septiembre de este año, en Las Vegas , sostendrá un combate contra el campeón ruso Dmitry Bivol .

“Creo que ya me toca enfrentar a (Dmitry) Bivol, esa pelea la vengo buscando desde hace tiempo para conquistar ese campeonato, quiero ser nuevamente campeón, tengo todo para serlo de nuevo y para ganarle”, dijo Ramírez Sánchez.

“Sé que puedo ganarle a Bivol, soy mejor que él, lo conozco bien, he convivido con él y me tocó ser su sparring y por eso sé sus puntos débiles.

“Además me dolió ver perder a Saúl Álvarez, que aunque en su momento podamos enfrentarnos y ojalá se dé esa pelea para el beneplácito de los mexicanos, como paisanos no me gustó verlo perder y por eso quiero ganarle a Bivol para vengar su derrota”.

El ganador del cinturón de peso súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo en 2016 espera en un futuro pelear en Mazatlán, ya que es un compromiso que existe de parte de su Promotora Golden Boy y petición de su amigo, el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres.