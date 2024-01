Gámez Mendívil comentó que no sólo podrán entrenar los boxeadores de Valle Alto , sino que también son bienvenidos todos aquellos que vengan de otros lugares.

Diego Armando Félix García, uno de los jóvenes boxeadores, expresó que está feliz de tener el gimnasio, ya que antes entrenaban en un ring pequeño en el que no había suficiente espacio para moverse.

“Está bastante bien, antes no había nada de esto. El techo se me hace que es la mejor parte porque ya no pega tanto el sol”, indicó.

“El ring antes estaba bastante chiquito, no te podías ni mover. Aquí yo tengo entrenando tres años”, explicó Félix García.

De igual forma, al culminar la inauguración, el ring se estrenó para una competencia clasificatoria regional, en la que los ganadores irán al estatal.