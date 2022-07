$!Golovkin calienta la pelea con Canelo Álvarez: ‘Sé cómo noquear a mis rivales’

“Sé cómo noquear a mis rivales y si él me da una oportunidad, es posible noquearlo, pero si no la tengo, hay otros caminos para ganar que no son el nocaut”, declaró.

En una entrevista para Fight Hype, “GGG” habló de las declaraciones del mexicano y mencionó que él considera que Álvarez no tiene el poder suficiente para noquear, aunque halagó su velocidad en el cuadrilátero. Además el púgil, tras haber visto la última pelea de “Canelo”, aseguró que si demuestra su mejor nivel le puede ganar a Álvarez.

“En su última pelea, en la que ‘Canelo’ perdió por decisión, llegué a la conclusión de que mostrando mi mejor versión y haciendo mi trabajo le puedo ganar. Soy boxeador y confío en cómo será mi actuación”, comentó.

Golovkin también habló sobre un posible retiro a sus 40 años de edad y dijo que cual sea el resultado ante el boxeador mexicano no afectará su decisión y que lo anunciará cuando su cuerpo le pida parar.

“Por supuesto que en algún momento me tengo retirar, aunque no sé cuándo todavía. Ganar o perder este combate probablemente no afecte a mi decisión. Obviamente, cuando mi cuerpo me diga que es momento de retirarme y de parar, no lo voy a llevar más allá del límite. No voy a continuar cuando mi cuerpo me diga que ya no debo seguir.

(Con información de La Opinión)