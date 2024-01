El ciclista mexicano Isaac del Toro subió al podio en su debut con su nuevo equipo, UAE Team Emirates, al finalizar en el tercer lugar en el critérium del Tour Down Under Classic que se disputó en Adelaida, Australia, previo a la tradicional carrera por etapas del Santos Tour Down Under.

Del Toro, quien sorprendió el año pasado al coronarse como el ganador del Tour de l’Avenir, también conocido como el Tour de Francia categoría Sub 23, participa por primera vez en el UCI World Tour.