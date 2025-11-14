Gran Premio de México 2026 agota boletos

El piloto mexicano volverá a competir en 2026 con la nueva escudería número 11 del campeonato, en un proyecto que coincide con la modificación del reglamento técnico de la categoría. Pérez será compañero de Valtteri Bottas , marcando su retorno tras una temporada fuera del circuito luego de su salida de Red Bull .

MÉXICO._ El Gran Premio de México 2026 ya tiene asegurado un lleno total. A pocas semanas de haberse disputado la edición 2025, los organizadores anunciaron que los boletos para el próximo año se agotaron en todas sus fases de venta, impulsados por el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la parrilla de la Fórmula 1 .

La alta demanda de entradas se reflejó en la preventa, venta anticipada y venta general, todas agotadas. El evento se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios con mayor asistencia en el calendario de la F1.

Los aficionados que ya cuentan con boletos podrán acceder al Derecho de Primera Opción, un servicio que les permitirá asegurar el mismo asiento para las ediciones de 2027 y 2028.

En 2025, el GP México recibió a más de 400 mil personas. Aunque Checo no participó ese año, el público mexicano mantuvo su presencia en las tribunas. Su última carrera en casa terminó en el puesto 17, y ahora buscará recuperar terreno ante su afición.

La edición pasada fue ganada por Lando Norris, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, en un cierre de temporada que dejó al público con ganas de ver nuevamente a su piloto local en acción.

Con el anuncio del “sold out”, el Gran Premio de México reafirma su lugar como uno de los eventos más convocantes del campeonato mundial.