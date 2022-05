Además, adelantó que pronto llevará las clínicas de beisbol con ex peloteros profesionales y las clínicas de box “Un Golpe al vicio”.

“Decirles que nosotros, a pesar de no tener firmado el convenio aún, no lo ocupamos para traerles cosas a Cosalá, pronto regresaremos con varios programas, clínicas de beisbol con ex profesionales, funciones de box ‘Un Golpe al Vicio’ y más festivales deportivos”, resaltó el director del Desarrollo del Deporte.

José Carlos López espera que pronto se haga realidad el Torneo de Pueblos Mágicos en Cosalá, como el que se está celebrando en El Fuerte.