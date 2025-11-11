FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos...

EL CID. – Habíamos mencionado en nuestra anterior entrega que serían alrededor de 230 los jugadores que se concentrarían para el desarrollo de la 51 edición del Torneo Anual de Golf que tuvo como escenario los campos de El Cid Resorts el pasado fin de semana.

Fue una vorágine la que pudimos presenciar y vivir en carne propia, ya que finalmente accedieron al registro 240 jugadores que, junto con sus acompañantes e invitados, nos dieron una cifra de más de 500 personas que se congregaron durante cada uno los cuatro días que duró el evento sin contar que por formato de registro, se otorgaron cuatro días más para práctica sin costo alguno, y la verdad que hubo varios que se presentaron para aprovechar esta buena oferta.

Desde el jueves se dio el tránsito a que nos referimos en los campos de El Cid, por el desarrollo del último día de práctica, así como la celebración del shoot out y ronda final del torneo de putter al que arribaron 197 jugadores, aunque, de hecho, más de una decena llegaron un poco tarde ya que el horario fue de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Pudimos presenciar un evento muy lucido, sobre todo en la gran final que fue protagonizada por el michoacano Sergio Galindo Báez Martínez y el extranjero Dinh Phil Long los que, para definir ganador y segundo lugar, se fueron hasta 6 hoyos extra en donde Sergio hizo hole in one para acreditarse los 35 mil pesos de premio y dejó a Phil con los 20 mil del segundo.

Nos fuimos a la definición del resto de premios que en suma se estimó en alrededor de 3 millones de pesos, pero al final de cuentas, los de mayor costo no fueron aprovechados ya que los hole in one este año brillaron por su ausencia y sólo el culichi José Alberto Moreno se acercó a 29 centímetros del hoyo. Eso sí, se llevó cien mil pesos a casita, otros acercamientos importantes fueron de Pedro Hernández Plascencia con 34 centímetros, Santiago de la Torre con 40 y el senador Manuel Cárdenas con 0.56...

Las unidades último modelo se regresaron a la agencia sin novedad en el frente...

En lo que corresponde a la calidad de juego, cuatro de las más importantes categorías, en cuanto al hándicap y nivel, se acreditaron a mazatlecos, principalmente la Campeonato en donde Diego Medina volvió a demostrar su calidad ya que prácticamente barrió con el cuatro, de principio a fin con una demostración interesante que dejó a los aficionados que se dieron cita para presenciar el evento, muy satisfechos... La exhibición fue de primera...

Otra categoría acreditada a porteño, fue la AA donde Fernando Carrillo se la llevó con un gran final, la A fue cooptada por el campestrero Sergio Luis Beltrán que en el último momento desplazó al representante de El Cid Ricardo Vega y en seniors A Ernesto Osuna Azcona se llevó la primicia.

Cabe destacar que en esta ocasión fueron 13 las jugadoras que se presentaron en la categoría damas, pero de ellas 12 latinas, lo que nos llamó la atención puesto que en ninguna ocasión anterior lo habíamos visto, aunque fueran de otras entidades...

Y es que en Mazatlán prevalecen jugadoras extranjeras pero que mejor optaron por unirse el grupo de voluntarios que tuvieron excelente desempeño, y se notó la ausencia total de jugadoras locales.

En resumen, excelente organización, la atención a los golfistas y sus acompañantes, así como a invitados especiales e incluso la prensa, fue de primera.

Un éxito total, de la mano de la dirección de Carlos Berdegué, Pepe Velasco, Mark Covarrubias con sus equipos de trabajo que dieron la nota... felicidades y que se siga en el próximo...

ANUAL DEL COUNTRY DE CULIACÁN. – Lo que sigue es la celebración o retorno del anual del Country Club de Culiacán los días 22 y 23 de este mismo mes para lo que ya estamos listos para su cobertura, aunque sea a distancia, puesto que no haremos el viaje... lo siento...

Pero hay bastante animación por el evento que marca el retorno después de par de añitos, de esos grandes eventos a los que nos acostumbraron en la capital sinaloense.

Que se para bien, y aquí estamos a la orden, incondicionalmente...

FRIENDS FESTE 2025. – Viento en popa los preparativos para recibir a los jugadores provenientes de Guamúchil que se medirán en confrontación amistosa, hándicap en ristre, desde luego, a los mazatlecos que tenemos juego en el Club Campestre de Mazatlán, sitio sede del evento... Adelante Alejandro, habrá varias sorpresas... seguro que nos divertiremos a lo grande... todo listo para el 6 de diciembre...

Y hasta aquí, nos vamos nuestra fiesta de 4 arriba, tal como en su momento lo mencionó nuestro recordado Tom García... gracias hermanita... y usted, pásela bien que nada le cuesta, cuidemos nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...