Gran Torneo del Neto Felton

Más allá de lo que esperábamos en relación al evento que prepara por tercera ocasión al hilo, Neto Felton, nos convenció que este año viene con un gran evento, al compartirnos la convocatoria para la realización del 3er Torneo de Golf de cumpleaños que en esta ocasión cambiará de escenario.

FORE!_ Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, referentes al deporte de nuestros amores...

NETO FELTON. – Más allá de lo que esperábamos en relación al evento que prepara por tercera ocasión al hilo, Neto Felton, nos convenció que este año viene con un gran evento, al compartirnos la convocatoria para la realización del 3er Torneo de Golf de cumpleaños que en esta ocasión cambiará de escenario.

Será en el campo Marina Mazatlán donde se desarrolle la justa que trae grandes sorpresas, entre las que se anuncian cuatro hole in one, uno en cada par tres, en principio, el más importante, la entrega de un automóvil último modelo, así como tres carritos de golf, cuatro premios para hole in one, desde luego que este solo anuncio crea una gran expectación en virtud de que se trata de premios que en ocasiones finalizan desiertos porque nadie accede a embocar la pelota de un solo golpe en un par tres, sino lo que realmente atrae la atención es la rifa que se hará de un carrito de golf entre los jugadores que se registren. Aquí, no hay reversa ni la duda de si alguien tendrá un disparo que emboque su pelota o la deje cerca del hoyo, ese carrito se va porque se va... ya depende de la diosa fortuna quién se lo lleva...

Y el Neto va más allá todavía, para estimular la inscripción temprana, otorga tres boletos a los jugadores que, en grupo, cubran su cuota de inscripción hasta el día 5, es decir, hoy, pero hasta otra fecha, dos boletos y finalmente, un boleto a los que se registren hasta el día 19 de agosto, fecha en la que se estima que cerrarán los registros con cupo lleno.

Además, anuncian que entregarán 10 premios para las mejores aproximaciones en cada uno de los hoyos par tres aparte de las rifas a las que nos tiene acostumbrados el Neto en la ceremonia de premiación.

Se trata de un gran evento que tiene una cuota de inscripción de 3,900 pesos por jugador, pero lo que se entrega a cambio vaya que lo desquita con un kit de bienvenida, bebidas y comida al final de la competencia que será en un sitio por anunciar, cercano a la sede del recorrido de 18 hoyos para los equipos de cuatro jugadores que entrarán en la disputa de los premios diferentes que se anuncian, entre ellos, también la de los ganadores de los primeros lugares de una sola categoría.

Hasta ayer, que Neto nos comunicó, ya estaba por llenarse el cupo ya que todo mundo desea tener tres oportunidades para llevarse el carrito de golf club car que se anunció para rifa, en la ceremonia de premiación...

Por nuestra parte, lamentamos sinceramente nuestra ausencia ya que tenemos un par de eventos que nos hacen imposible el participar, nuestras disculpas mi amigo Neto, pero estaremos al pendiente de los acontecimientos y te felicitaremos por tu aniversario en su oportunidad, como quien dice, si el tiempo nos lo permite, estaremos en la ceremonia de premiación y clausura de este gran evento, porque la verdad, rebasó nuestras expectativas...

Felicidades por este gran anuncio y no dude que el día 19, fecha fatal para el cierre de inscripciones, el cupo esté lleno, a poco más de tres semanas de su realización...

NACIONAL DE CADDIES. – Otras noticias alentadoras respecto a grandes eventos, es que dentro de las actividades del Torneo Nacional de Caddies que se efectuará a mediados de este mes en El Cid Resorts, nos comunican que las reservaciones han rebasado los 200 jugadores, pero el más importante tal vez, es la gran noticia de que tendremos presente en el evento al primer jugador mexicano que intervino en la Gira de Estados Unidos, la más importante del mundo, ni más ni menos que la PGA Tour.

El cachanilla Esteban Toledo anunció que estará presente, pero no en calidad de jugador, sino de asesor de su hermano Juan, que es a su vez, coach del Club Campestre de Mexicali. Esteban radica en estos momentos en San Diego...

Ya comentaremos en una breve entrevista con Esteban sus actividades e impresiones...

Al pendiente...

Hasta aquí, aquí le cortamos, la próxima semana nos encontraremos de nuevo en este espacio, primero Diosito, para continuar con más comentarios... cuídese que nada le cuesta, saludos...