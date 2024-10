El apoyo entregado consistió en la cantidad de 64 mil 404 pesos, monto desglosado en 50 mil en efectivo, una estancia para dos personas, con valor en 7 mil 904 pesos en The Palms Resort of Mazatlán, junto con un masaje; y 6 mil 500 en alimentos para su estancia en el resort.

“Estoy agradecida por este recibimiento tan cálido, me siento aquí como en casa, muy contenta por esto que están haciendo por los deportistas”, expresó Guerrero Cázares.

“Es un orgullo que me vean como ejemplo, la verdad soy una persona que no me rindo, tengo mucha perseverancia y disciplina por lo que hago, eso es lo que me caracteriza”.