$!Guasave y Ahome brillan en la fase Zonal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

La lanzadora guasavense trabajó por espacio de cuatro entradas (lo que duró el encuentro), donde recetó seis chocolates. Sus rivales no pudieron sacarle la pelota del cuadro. La derrota fue para Danioa Armenta.

GUASAVE._ Al iniciar la fase Zonal rumbo a la O limpiada Nacional 2026 , tanto en la Zona I (Norte) como en la Zona II (Centro-Norte), Leslie Gámez se cubrió de gloria al lanzar juego sin hit ni carrera en la victoria que logró Guasave ante Sinaloa Municipio, por marcador de 13-0, logrando su pase a la ronda estatal, en la categoría Juvenil Menor Femenil.

El conjunto ganador registró tres carreras en la primera entrada, cinco más en la segunda y otras cinco en el tercer rollo.

Previo a este encuentro, Sinaloa Municipio había apaleado 27-13 a Salvador Alvarado, destacando racimos de seis carreras en la segunda entrada, cinco en la cuarta y 10 más en el sexto episodio. Las derrotadas contestaron con tres rayitas en la segunda tanda, otras tres en la cuarta y seis en el quinto rollo.

En la categoría Juvenil Menor Varonil, Salvador Alvarado superó por paliza de 19-3 a Mocorito, gracias a 11 anotaciones en el primer capítulo. Las rayitas restantes las registraron en la segunda entrada.

Mocorito contestó con tres carreras en el tercer capítulo.

Y en la Juvenil Mayor Femenil, Guasave derrotó 18-2 a Sinaloa Municipio. Las ganadoras hicieron nueve carreras en el primer capítulo, cuatro en la segunda, tres más en la tercera y las dos restantes en la cuarta.

Las anotaciones de Sinaloa Municipio fueron una en la primera y otra en la segunda.

En la Zona I (Norte), Ahome apaleó 11-1 a El Fuerte en la Juvenil Mayor Femenil, donde Mildreth Álvarez se quedó cerca de la gloria al lanzar cuatro entradas para un hit. Perdió Marylin Almeida, quien necesitó relevo de Fabián a Pacheco.

Y en la Juvenil Menor Femenil, Ahome noqueó 10-0 a El Fuerte. La victoria fue para Ana Verdugo y el revés para María Villegas, quien fue relevada por Rebeca Arce.

FUTBOL

El representativo de Ahome no tuvo rival dentro de la cancha y logró avanzar a la etapa estatal en las categorías Juvenil Menor Varonil y Juvenil Menor Femenil, al eliminar a El Fuerte.

En la rama Varonil, Ahome superó 9-1 a El Fuerte, gracias a tantos de Alán Gutiérrez (2), Eddie Ruiz (2), Ángel Armenta, Santiago Heredia, Bayron Sallas, Miguel Miranda y Gámez López. Por El Fuerte descontó José Araiza.

Y en la rama femenil, Ahome igualó a un gol con El Fuerte, pero fue mejor en la tanda de penales al ganar 3-1 y lograr su pase.

BEISBOL

Las selecciones de Ahome, tanto en la Prejunior como en la Junior, lograron su boleto a la fase estatal al salir avantes en sus respectivos encuentros en la Zona I (Norte).