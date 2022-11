$!Haas anuncia la salida de Mick Schumacher en 2023; lo sustituirá Nico Hülkenberg

La escudería estadounidense de Fórmula 1 , Haas F1 Team , anunció este jueves que el piloto alemán Mick Schumacher no continuará en el equipo en 2023, tras dos temporadas completas en las que sumó 12 puntos, y que el veterano Nico Hülkenberg , de 35 años, será su segundo piloto junto a Kevin Magnussen.

Por un lado, la escudería confirmó un rumor hecho ya realidad; Mick Schumacher no empezará la que sería su tercera campaña en Haas. El alemán, campeón de la F2 en 2020 e hijo del histórico Michael Schumacher, se unió a Haas en 2021 junto al ya defenestrado Nikita Mazepin.

“Si bien elegimos ir en direcciones separadas para el futuro, todo el equipo le desea lo mejor a Mick para los próximos pasos en su carrera profesional y más allá”, apuntó Steiner.

MICK, ‘DECEPCIONADO’ CON HAAS

Por su parte, Mick Schumacher se despidió de Haas en sus redes sociales. “Esta va a ser mi última carrera con Haas F1 Team. No quiero ocultar el hecho de que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato”, reconoció.

“Sin embargo, me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por darme esta oportunidad. Esos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente. Y especialmente cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de cuánto amo este deporte”, matizó.