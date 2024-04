“Eso es estar dedicando parte de los fines de semana, lo que son los sábados y los domingos para el tema deportivo, para nosotros es muy importante, los jóvenes hoy en día tienen que retomar estas áreas, no se ha descuidado, quiero decirles que se ha hecho un excelente trabajo a través del Imdem y que obviamente nosotros vamos a estar muy al pendiente que el trabajo en esta fase se fortalezca”.

“Y luego ya estamos próximos a recibir el de Urías, el de beisbol, que también le vamos a dar mucho impulso para que ahí se hagan encuentros deportivos de beisbol y se utilice, también va quedar bajo el resguardo del Imdem. Todo esto obviamente genera mayor gasto porque son espacios que no se tenían y que hoy vamos a sostenerlos económicamente no solamente con el mantenimiento sino la vigilancia, lo que tiene que ver con los veladores, el cuidado, el pago de energía, etcétera”, reiteró.

“Son gastos que obviamente son buena inversión porque en materia deportiva vale la pena. Esta cancha, por ejemplo, que estaba muy descuidada, lleva una remodelación integral no solamente del pasto (sintético), el tema de graderías, la cancha de básquet que está acá a un lado va llevar una barda perimetral, envallado para poder resguardar toda la zona y que los jóvenes no corran el riesgo de que se les vaya la pelota (a la Avenida Gabriel Leyva), por eso casi no la utilizan, pero la vamos a poner en buenas condiciones, es algo más integral”.