Su pelea contra Bivol no es algo circunstancial sino un deseo que ha tenido desde hace mucho tiempo, por lo que lo considera un reto.

“Desde hace años he querido pelear con Bivol. Siento que puedo ganarle y se lo he dicho a mi equipo. Desde que llegué a Golden Boy he tenido el deseo y ahora podré hacerlo”, prosiguió.

El equipo de Ramírez, que estuvo presente a través de Robert Díaz, aseguró que iniciarán negociaciones con los representantes de Bivol y que esperan que la pelea sea a más tardar en diciembre.