“Ser mamá, como atleta retirada, me hace sentir muy contenta porque siempre tuve el objetivo de que una vez que se concluyera mi carrera deportiva, mi siguiente objetivo eran mis planes personales y convertirme en mamá, hoy mi primer 10 de mayo, me siento muy contenta, emocionada, y con muchos sentimientos ahora también me celebran a mí”, comentó María Espinoza.

“Mi hija que me dio esta oportunidad de ser madre, no es nada fácil tener esa responsabilidad de criar a un hijo, pero estoy orgullosa y quiero felicitar a todas las mamás deportistas porque hacemos una gran labor en el alto rendimiento y como mamás, porque ambos requieren el 100 por ciento y también a las mamás que tienen un deportista en casa, porque hacen una gran labor en guiarlos a que cumplan un sueño”, detalló.

Al ostentar un papel referente dentro de su disciplina y con un lugar en el olimpismo, la sinaloense han expresado la dicha y satisfacción de encaminar a su hija a una esfera de valores y una vida saludable, que el deporte también le ha brindado.