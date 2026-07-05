$!Halcones de Mazatlán debutará en la Liga Internacional México COB de futbol americano

MAZATLÁN._ Los equipos infantiles de Halcones de Mazatlán se estrenarán este mes en la Liga de Futbol Americano Internacional México COB (Centro Occidente Bajío).
La franquicia de Halcones, la de mayor tradición en el puerto, se presentará el próximo 12 de este mes en Tepic contra el conjunto de Tigres.
Mazatlán se medirá al cuadro nayarita con las categorías Pewee, Midget y Bantam, con elementos de entre 7 y 14 años de edad.
El primer juego como local en el campo municipal de Villas del Rey será el 19 de este mismo mes recibiendo a Leones de Aguascalientes. También será parte del torneo el cuadro de Dragones de Irapuato.
Los emplumados están entrenando desde el pasado enero bajo la supervisión de los coaches los hermanos Aburto, Jimy, Jean y Junior, así como Saúl Carmona, Víctor Hugo Lira, Edward Ritter, Diego Reyes y Brian Peña.
La plantilla de jugadores la integran Cibrán Valenzuela, Sergio Tiznado, Daniel Aguiar, Sebastián Tiznado, Irais Rocha, Evi Ontiveros, Martín Gonzales, Sofía Estrada, Jordan Morales, Orlando Mateo, Michelle López, Angela Castro, Valeria López, Johan Rivas, Carlos Castillo, Bruno Carmona, Gael Ornelas Ian Ontiveros.
Además de Cuauhtémoc Murúa, Dylan Moreno, Christian López, Ostin Manzano, Francisco González, Kaleb Rivera, Mateo González, Ismael Ramírez.
Axel Rocha, Fernando Bush, Brandon Morales, Ernesto Carrasco, Cristhian Dávalos, Joseph González, Kevin Alvarado, Roberto Bush, Donovan Santiago, entre otros.