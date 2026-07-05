$!Halcones de Mazatlán debutará en la Liga Internacional México COB de futbol americano

MAZATLÁN._ Los equipos infantiles de Halcones de Mazatlán se estrenarán este mes en la Liga de Futbol Americano Internacional México COB (Centro Occidente Bajío).

La franquicia de Halcones, la de mayor tradición en el puerto, se presentará el próximo 12 de este mes en Tepic contra el conjunto de Tigres.

Mazatlán se medirá al cuadro nayarita con las categorías Pewee, Midget y Bantam, con elementos de entre 7 y 14 años de edad.