Halcones vuela alto en Torneo de Baloncesto Wolves

MAZATLÁN._ La escuadra de Halcones se impuso sin problemas 87-33 a Vipers, dentro de las acciones del Torneo de Baloncesto Wolves, en la cancha de Casa Hogar de la colonia Constitución.
Harold Narvárez lideró a los emplumados con jornada ofensiva de 29 unidades, seguido por Josué González con 25.
Por el lado de los derrotados Brandon Arámbula con 12 y Eduardo Sandoval añadió 8.
El cuadro de Aeropuerto dobló 49-42 a K-II, con actuación destacada de Omar Ramírez con 19 unidades y José Villaseñor lo secundó con 13. Sergio Tronco anotó 16 y José Tostado 15 por la causa derrotadas.
Femenil
Sinaloa Ladies venció 34-29 a su similar de Bandidas. Por las primeras Adriana Crespo encestó 14 y Fabiola Prado agregó 7; por las segundas respondieron Pamela Mondaca con 12 y América Medina 9.
ROL DE JUEGOS
Viernes 16 de octubre
Minions vs. The Engine
19:15 horas
Sureños vs. Aeropuerto
20:20 horas
Brokers Galletabys vs. Top G
21:25 horas