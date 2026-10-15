Halcones vuela alto en Torneo de Baloncesto Wolves

MAZATLÁN._ La escuadra de Halcones se impuso sin problemas 87-33 a Vipers, dentro de las acciones del Torneo de Baloncesto Wolves, en la cancha de Casa Hogar de la colonia Constitución.

Harold Narvárez lideró a los emplumados con jornada ofensiva de 29 unidades, seguido por Josué González con 25.

Por el lado de los derrotados Brandon Arámbula con 12 y Eduardo Sandoval añadió 8.

El cuadro de Aeropuerto dobló 49-42 a K-II, con actuación destacada de Omar Ramírez con 19 unidades y José Villaseñor lo secundó con 13. Sergio Tronco anotó 16 y José Tostado 15 por la causa derrotadas.

Femenil

Sinaloa Ladies venció 34-29 a su similar de Bandidas. Por las primeras Adriana Crespo encestó 14 y Fabiola Prado agregó 7; por las segundas respondieron Pamela Mondaca con 12 y América Medina 9.

ROL DE JUEGOS

Viernes 16 de octubre

Minions vs. The Engine

19:15 horas

Sureños vs. Aeropuerto

20:20 horas

Brokers Galletabys vs. Top G

21:25 horas