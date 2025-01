“Me estoy preparado física y mentalmente bien para llegar fuerte a las competencias, la intención es estar nuevamente en los Nacionales Conade, donde me gustaría subir a lo más alto, sabemos que no es fácil, pero siempre hay que confiar en uno para estar bien y lograr los resultados”, comentó la medallista.

Acosta Manríquez ya sabe lo que es portar el nombre de Sinaloa en el pecho, ya que en los pasados Nacionales Conade 2024, celebrados en Campeche, logró colgarse tres medallas de bronce en la categoría Sub 17 Femenil hasta 76 kilogramos, pero en este 2025, espera subir nuevamente al podio, pero ahora en la Sub 20 Femenil, en la misma división.

Quien espera también llegar con una buena preparación es Karime Cuadras, quien participará en la categoría Sub 20 Femenil en los 55 kilogramos.

“Me siento feliz, nerviosa, no sé cómo me vaya a ir, pero espero me vaya bien. Estamos entrenando todos los días, con una dieta especial para poder esta físicamente bien, y poder estar en los Macroregionales”, indicó la deportista.

“Este año, espero dar el máximo y poder avanzar a los Nacionales Conade”.

Ivanna Conde Toledo es otra de las halteristas que buscará representar a Sinaloa en los Nacionales Conade 2025, en la categoría Sub 17 en los 64 kilos.

“Sí, quisiera avanzar, no tengo mucho en este deporte, pero me gustaría estar en esa competencia (Nacionales Conade 2025), el año pasado me quedé en los Macroregionales, pero este año, me gustaría llegar a la fase nacional”, resaltó Conde Toledo.

“Para ello, debo confiar más en mí, tener más seguridad y no sentirme más nerviosa al momento de pasar a la duela a competir”.

Tanto Fátima como Karime e Ivanna entrenan bajo la tutela de Luis Alfredo Osuna López, quien fuera seleccionado nacional y medallista para Sinaloa.