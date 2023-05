El “Canelo” Álvarez (58-2-2, 39 nocauts) defenderá, ante Ryder, su corona indiscutible por segunda vez después de vencer a su némesis, Gennadiy Golovkin, en la última batalla de trilogía en Las Vegas, el pasado septiembre. Antes, le arrebató la corona de la FIB a Caleb Plant, en el mismo escenario, en noviembre de 2021, al despacharlo en once asaltos.

El campeón mundial, de cuatro pesos diferentes y de 32 años de edad, pelea por la 63ª vez en su carrera histórica y después de 18 años como boxeador profesional, para celebrar con su gente en el estado de Jalisco.

“Me siento muy feliz de volver en mayo, porque después de mi cirugía, no estaba seguro de cuándo volvería”, dijo “Canelo”. “Regresar a los cuadriláteros y volver a pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Y en John Ryder, me enfrento a un boxeador muy competitivo”.