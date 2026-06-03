Hayato Yoshii acarició medalla internacional en Campeonato Panamericano, en Brasil

MAZATLÁN._ El artemarcialista y bicampeón de Olimpiada Nacional, Hayato Yoshii Mizukami, se quedó cerca de la obtención de la medalla de bronce, durante este fin de semana en el Campeonato Panamericano Senior y U 21 de PKF 2026, en Mace Río de Janeiro, Brasil.

Yoshii Mizukami confirmó junto con su hermano Kaito su participación este fin de semana en la Copa Anual Regional Karate Noroeste.

“Estuvimos ahí en Brasil en el Campeonato Panamericano Sub 21 y Senior. Esta vez estuve participando en la categoría Sub 21 en menos de 75 kilogramos, estuve muy cerca de la medalla; sin embargo, perdí el enfrentamiento del bronce, entonces quedé en quinto lugar”, expresó Yoshii Mizukami.

“Es muy buen nivel el que se vivió allá, muy buena experiencia y por supuesto me sirve bastante en el desarrollo”.

Externó que este fin de mes estará participando en un Campeonato Nacional Adultos.

A finales de año verá acción en un Campeonato Mundial en Polonia.

“Me toca a mí estar en el Campeonato Mundial Juvenil que va a ser en octubre de este año, va a ser un evento grande, va uno por país, entonces es mi evento principal de este año”.