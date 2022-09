“De nueva cuenta como estelar en mi tierra, me siento bien contento y motivado de que se me presente esta oportunidad, ahora con un título de por medio. Motivados y preparándonos fuerte para darle un gran espectáculo a la afición de Culiacán, más porque será por TV internacional en ESPN y otras televisoras, hay que aprovechar esta oportunidad y que sea sólo el principio de mi carrera para que sigan en ascenso y vengan mejores oportunidades”, mencionó.

Así mismo, el culichi con foja invicta de 17-0-0 con 15 KOs y buscará mantenerse por ese camino, realizando una preparación especial.

“La preparación ha sido un poco diferente, ya que había entrenado fuera (de Culiacán) pero no en la Ciudad de México donde hay altura, me siento muy bien y ahora hice el cierre con dos sparrings, bien motivado y preparado gracias a Dios, agradecer al equipo que me abrió las puertas con el ‘Pitbull’ Cruz. Este 30 de septiembre no se lo pueden perder y próximamente Culiacán tendrá un nuevo campeón”, agregó.