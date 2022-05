CULIACÁN._ La función boxística “Escobar vs. Guerrero”, de JD Promotions , está a la vuelta de la esquina y promete ser una velada interesante en el Polideportivo Juan S. Millán y que tendrá a Héctor “Güerito” Escobar como uno de los protagonistas este próximo viernes 13 de mayo.

Así mismo, el pasado mes de diciembre del 2021 enfrentó a Edy Valencia, una contienda que desafortunadamente terminó sin vencedor por un cabezazo accidental, por lo que el popular “Güerito” 13-0-0 (10 KOs) va en busca de un triunfo más.

“Me he preparado muy bien, fuerte, ya que desde Diciembre que fue mi última pelea tengo 4 meses sin pelear y quiero seguirle dando continuidad a mi carrera, por una cortada en esa pelea no había peleado, pero venimos motivados y bien preparados, esperando la fecha”, agregó.

El rival será José de Jesús Guerrero (9-1-1), un elemento muy aguerrido que será un duro sinodal para el culiacanense.

“Del rival no sé mucho, viene de Aguascalientes y lleva un buen récord, no he buscado peleas sobre mi rival pero esta semana lo haré para estudiarlo y ver qué plan de trabajo haremos para llevar la pelea”, dijo Escobar Bustamante.