Sergio “Checo” Pérez no formará parte de la escudería Red Bull en 2025, según el anuncio oficial realizado el pasado 18 de diciembre. Aunque su salida marca un punto crucial en su carrera, el asesor deportivo del equipo, Helmut Marko , ha manifestado que el piloto mexicano tiene posibilidades de regresar a la parrilla de la Fórmula 1 gracias a su experiencia.

El asesor también explicó que Pérez inicialmente no esperaba su desvinculación de Red Bull.

“Al principio no. Tenía la esperanza de volver a su antigua forma. Quiero decir, ganó cinco Grandes Premios con nosotros y fue subcampeón del mundo. Pero, por desgracia, eso no sucedió. Y luego vio que una resurrección no era posible para él en este entorno y que una separación era lo mejor”, dijo Marko. También agregó que existen múltiples opciones para que el mexicano continúe su carrera en el automovilismo.

Además, Marko confirmó que Red Bull y Pérez llegaron a un acuerdo de indemnización para rescindir el contrato que originalmente tenía vigencia por dos años más. Aunque no se reveló la cifra oficial, el asesor deportivo desacreditó las especulaciones sobre montos especulativos.