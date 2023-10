“Usted no quiere oír una respuesta de mí sobre eso, justo antes de que llegue el Gran Premio de México ... Berger lo sabe por experiencia propia. Corrió con Senna en el equipo y tuvo que aprender allí que hay alguien que es más rápido y mejor”.

El polémico asesor del equipo austriaco prefirió no entrar en polémicas antes de la visita de la Fórmula 1 a suelo azteca.

Sobre cómo quedó su relación con Pérez tras la polémica reciente: “Es muy buena. Me ha dado un apoyo grande, al igual que Max, por cierto, que le dio una fuerte charla a unos cuantos. No hay que olvidar: Yo traje a Pérez al equipo en aquel entonces. Pero simplemente ese es el destino con Verstappen que está sufriendo ahora. Ya fue el caso de Gasly en 2020.

“Desde ese punto de vista, la declaración de Berger es la correcta: Pérez necesita un cambio de clima y de equipo. Ahora veremos cómo van las dos próximas carreras. Pero el equipo y él son conscientes de que está en crisis”, concluyó Helmut.

“Es como entonces conmigo y Ayrton Senna: no tenía otra opción. Pérez necesita un equipo en el que pueda volver a crecer. Necesita un compañero de equipo al que pueda vencer para generar fuerza. Pérez no podrá hacer eso al lado de Max Verstappen. Solo se debilitará porque los errores se acumularán”, había declarado anteriormente el ex piloto Gerhard Berger.