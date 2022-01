Hermano del halterista olímpico Jonathan Muñoz se une a las Águilas UAS

CULIACÁN._ El halterista Juniel Muñoz Martínez, siguiendo los pasos de su hermano, el olímpico Jonathan Muñoz, se une a las filas de las Águilas UAS a partir de este ciclo escolar.

Juniel Muñoz, de 19 años de edad, ha sido múltiple medallista de Olimpiada Nacional, y tomó la decisión de estudiar licenciatura en la Facultad de Educación Física de la Universidad Autónoma de Sinaloa; al mismo tiempo ponerse a las órdenes del jefe de la rama de la halterofilia en la UAS, Jorge Aureliano Huie Molinet.

“A mí me interesó la UAS porque vi un gran apoyo para los deportistas, te dan todas las herramientas para sobresalir y no solo el apoyo al deporte, las oportunidades que te brindan para poder combinar el estudio con el deporte”, declaró el joven halterista oriundo de Aguascalientes.

Juniel Muñoz Martínez viene de ser un destacado al halterista de Olimpiada Nacional, donde logró hasta 15 medallas en aproximadamente 7 ediciones en las que participó.

“Ese trabajo que nos tocó realizar en Olimpiada Nacional, venimos a replicarlo en la UAS donde no me han puesto ni una sola traba. Desde que llegué, el trato de los directivos ha sido excelente y con esas herramientas que te dan, miré ese apoyo y me cautivo.

Sobre la influencia que ha ejercido en el su hermano mayor, Jonathan Muñoz, olímpico de Tokio 2020, que por cierto está por concluir su maestría en Educación Deportiva en la UAS, comentó que siempre ha sido un ejemplo a seguir para él.

“Claro que el ejemplo de mi hermano fue la mayor referencia que tuve. Está a punto de concluir su maestría, es halterista seleccionado nacional de juegos olímpicos, ver hasta donde ha llegado me impulsó a tomar esta decisión. Fue ahí donde dije la UAS tiene que ser mi universidad”, finalizó.