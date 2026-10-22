Hernia de disco cervical

Amigo lector de Noroeste, a usted que le gustan las emociones fuertes, usted que no tiene cuidado al ir manejando unidades móviles, o tiene movimientos exagerados de la columna cervical (nuca), pues a partir de hoy tenga cuidado con esta parte de la columna vertebral

Amigo lector de Noroeste, a usted que le gustan las emociones fuertes, usted que no tiene cuidado al ir manejando unidades móviles, o tiene movimientos exagerados de la columna cervical (nuca), pues a partir de hoy tenga cuidado con esta parte de la columna vertebral, este segmento es donde salen los nervios que le dan sensibilidad a sus miembros superiores, y cualquier alteración a este nivel será causa de sintomatología de cervicales ya sea a nivel local o se puede irradiar según sea la rama nerviosa afectada.

Un ejemplo del mecanismo de lesión es cuando se sufre un movimiento brusco de esta, ya sea anterior posterior o lateral y se sufra compresión de anillos cervicales o cualquiera de las estructuras que la conforman para que se den las molestias y con esto alteran tanto la función fisiológica y la calidad de vida.

En la columna cervical hay ocho pares de nervios y solo siete vértebras, así el primer nervio sale del occipucio y cervical uno, el sexto, entre cervical cinco y cervical seis, y el octavo, entre cervical siete y dorsal uno. La herniación de un disco intervertebral comprime la raíz nerviosa que sale por encima del disco y pasa a través del orificio neural próximo, produciendo afección de un nivel neurológico específico.

Un ejemplo de esto es cuando se hernia el disco cervical cinco y cervical seis, comprime la raíz nerviosa de cervical seis, dando sintomatología donde esta raíz nerviosa inerva.

Hay un movimiento ligeramente mayor entre cervical cinco y cervical seis, que entre las otras vértebras cervicales. Un mayor movimiento ocasiona mayor posibilidad de daño, y la frecuencia de hernias de discos y osteoartritis es mayor en cervical cinco y cervical seis que en cualquier otro espacio de los discos intervertebrales cervicales. La frecuencia de la herniación aumenta en cervical seis y cervical siete, conforme envejece el paciente, aunque no se conoce la causa porque este aumento en el daño a este disco intervertebral, es necesario que a partir de la tercera década se tenga un mayor cuidado de este segmento de la columna cervical.

Para afectar la raíz nerviosa, los discos deben sufrir herniación posterior. Esto se debe a dos razones. La primera es que el anillo fibroso en su parte anterior es sólido e íntegro, mientras que en su parte posterior es incompleto. La segunda es que el ligamento longitudinal anterior es más ancho y más fuerte desde el punto de vista anatómico que el ligamento longitudinal posterior, el cual es más estrecho.

Los discos experimentan herniación a consecuencia de presión, proyectándose en la dirección de menor resistencia, es decir, posteriormente. Debido a la forma romboidal del ligamento longitudinal posterior, el disco también tiende a sufrir herniación a cualquiera de sus lados; es menos común que ocurra una herniación en la línea media, puesto que el disco tendría que penetrar la porción más fuerte del ligamento.

Es común que tanto en las actividades de la vida diaria, en el trabajo o en lo deportivo, solicitemos de manera exagerada (que haya dolor), la columna cervical, es probable que en ese momento no haga dolor sea porque los cubra las hormonas de estrés, o porque los componentes blandos estén relajados, pero cuando pasan las horas puede haber sintomatología donde se sospeche de lesión en columna cervical, que puede ser solo un esguince con rectificación de la misma, pero cuando ya hay dolor en el antebrazo, es un síntoma que nos habla de una probable herniación de discos cervicales.

Este dolor suele irradiarse (sentirse) en la mano, esto se da a través de las vías neurológicas de la raíz afectada, aunque en ocasiones, el dolor puede abarcar solo hasta el hombro. La tos, el estornudo o el esfuerzo suelen exacerbar el dolor y hacer que se irradie a través de la distribución neurológica afectada en la extremidad. Los síntomas y signos ocasionados por la herniación van a depender del disco herniado y sus ramas periféricas.