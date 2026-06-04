El humano, como la tierra, dos terceras partes es agua, luego entonces la hidratación es fundamental en el quehacer diario del humano, y para realizar las acciones de la vida diaria nuestro organismo cuanta con aparatos y sistemas.

Amigo lector de Noroeste, se ha preguntado qué tan importante es usted en esta vida, que tenga la salud necesaria para dan un rendimiento óptimo en sus labores productivas y estas no solo repercutan en su calidad de vida sino también en su hogar donde inicia todo proceso (en sus hijos) de superación, lo que se logra a base de enseñar y practicar los principios de beneficio a la sociedad, pero sobre todo a sus hijos que son el futuro no solo del País sino del mundo.

Siendo un factor importante en la salud del humano, la hidratación y la alimentación. El humano, como la tierra, dos terceras partes es agua, luego entonces la hidratación es fundamental en el quehacer diario del humano, y para realizar las acciones de la vida diaria nuestro organismo cuenta con aparatos y sistemas.

Los órganos y su funcionamiento son parte de la vida, estos en su mayoría están compuestos en un porcentaje alto de agua, esta es necesaria para su funcionamiento, que de faltarles esta entran en daño e hipo funcionamiento del mismo que de no tratarse puede evolucionar a pérdida de la función, y con esto deteriorar la calidad de vida o la muerte del individuo.

El agua debe consumirse de manera natural, en la actualidad debido a la mercadotecnia y a diferentes investigaciones se afirma que tal o cual preparación es la ideal para el consumo humano, pero, para el humano, la hidratación debe ir acompañada de diversos electrolitos, que en la mayoría de estos se les va a encontrar en el agua natural (manantiales, arroyos, ríos), pero según los estudiosos estas aguas están contaminadas, lo cual puede ser que sea cierto, pero las aguas tratadas ya llevan ciertos químicos, algunas les quitan electrolitos, otras las alcalinizan todo de acuerdo a lo que quieren los industriales y empresarios (esto puede que se tenga la razón), pero para la hidratación como el resto del reino animal la mejor hidratación es el agua natural. Ahora que existe deshidratación que no ponga en peligro la vida con comer alguna comida salada (que se pueda comer) con eso es suficiente para reponer los electrolitos y tomar abundante agua.

En climas templados y húmedos, la hidratación toma relevancia, ya que la pérdida de agua es más importante, para la rehidratación, se debe consumir agua en todo momento, se tenga o no se tenga sed, habrá ocasiones en que se tenga que consumir más de tres a cuatro litros de agua.

Cuando se toma más de estas cantidades (en una persona normal) se debe consumir bebidas con electrolitos (sueros), toda bebida hidratante debe tener aparte de los electrolitos, menos de un 8% de glucosa, a lo que también se le considera una bebida para los deportistas.

Una de las estructuras por la que se debe tener cuidado con la deshidratación son los tendones y ligamentos, ya que estos fisiológicamente están compuestos por 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elastina. Si vemos estas proporciones nos damos cuenta que el cuerpo del tendón es colágeno, este su estructura es dura, luego entonces si se deshidrata el tendón y el ligamento, estos disminuirán (se ponen duros) su elasticidad, y si son solicitados arriba del 3% de su elasticidad es muy probable que sufran lesión de los mismos contribuyendo a la baja del rendimiento físico. Esto obliga al individuo a que se hidrate y no solo esto sino a que al realizar actividad física sea esta deportiva o no tenga un periodo de calentamiento para prevenir lesiones.

El agua va a ser fundamental en los seres vivos, la temperatura va a estar entre los 12 y 20 grados centígrados, si se consumirá por arriba de los 20 grados o por debajo de los 12 grados centígrados también hidrata. La cámara gástrica tiene capacidad de vaciamiento de 700 a 800 mililitros de agua natural por hora, es por esto que se recomienda que la hidratación sea con agua natural.