Higiene del deportista

A los hijos siempre enséñeles al cómo sí, porque el día de mañana se enfrentarán a una sociedad que si no tienen las herramientas necesarias para salir adelante de manera honrada terminarán de mal a muy mal.

Amigo lector de Noroeste, los seres humanos, sea cual sea la parte del mundo donde vivan, se debe estar consciente que el vivir, el saber vivir y dejar vivir, es parte fundamental de la paz entre los hombres, pero esto pasa a segundo término si no hay paz interior en el humano, esta se logra si desde el hogar se empieza con valores que beneficien tanto al individuo, familia y sociedad, luego entonces el que los padres no solo les den buena educación sino que también le enseñen con sus acciones diarias (estas sean buenas para la familia, sin dañar a terceros), el niño empezará a aprender acciones que contribuyan a tener una familia ordenada, que el tiempo que se le dedique al que está en crecimiento y desarrollo sea de calidad.

Recuerde que está ante un ser humano en aprendizaje constante, y en esta edad son unas esponjas para absorber el conocimiento (así que si le enseña vicios, usted tendrá un hijo vicioso, si le enseña que todo lo merece en el futuro tendrá un “vampiro” que le “chupará” no solo la sangre y bienes que usted tenga, sino la tranquilidad y la calidad de vida).

Luego entonces, a los hijos siempre enséñeles al cómo sí, porque el día de mañana se enfrentarán a una sociedad que si no tienen las herramientas necesarias para salir adelante de manera honrada terminarán de mal a muy mal.

Ahora, si usted les empieza a enseñar desde temprana edad (desde que están en el vientre), es probable que este ser humano de los 6 a 10 años ya se le vean las posibles condicionantes y factibilidades para llevar una vida donde la felicidad esté sobre estar contento, y si vemos que al hijo le va bien (honradamente), tanto la familia como la sociedad se sentirán orgullosos de esa persona. Si este ser humano empieza su preparación (temple) cuidando su salud (escuchando consejos y respetando reglas tanto no escritas como escritas, tiene la factibilidad que sea preventivo en las acciones a desarrollar en su contexto diario, por ejemplo si va a la escuela (que vaya aseado, comido y llegar temprano a la escuela, si va a realizar actividad física sea esta deportiva o no vaya hidratado y lleve agua, comido de acuerdo a la actividad, siempre llegar 10 a 20 minutos de iniciar, etcétera).

Por ejemplo, en la práctica deportiva, frecuentemente los deportistas tienen que realizar la preparación o participar en competiciones después de un cambio rápido en la hora local. Esto sucede, por lo general, en los vuelos interoceánicos cuando la diferencia de horario alcanza varias horas. Cuando el cambio de horario es brusco, en el organismo se observa el fenómeno de asincronismo, o sea, la falta de coordinación entre los ritmos diarios de las funciones psico fisiológicas del organismo. Como consecuencia de esta, tiene lugar un proceso de adaptación temporal, sincronización del tiempo biológico con el astronómico, cuya base es la formación de un nuevo estereotipo dinámico diario. Mientras mayor sea la diferencia de tiempo, más prolongado será el proceso de adaptación temporal.

También en lo deportivo se realizan competiciones donde en poco tiempo los deportistas se sometan a varios partidos (no alcanzan a recuperarse en un 100%), esto hace que la fatiga y cansancio empiecen a acumularse, lo que condicione que se esté más propenso a lesiones (distensiones, roturas, etcétera).

Si cuando se planea la logística de una competición, no se toma en cuenta la recuperación de los competidores (no es higiénico el proyecto), se está atentando contra la integridad del deportista. Claro que esto repercute en mayor gasto económico, pero un servidor sostiene que si no se cuida la integridad del deportista (iatrogenia de directivos o del entrenador y su equipo auxiliar), bueno pues no se cumple con la higiene del deportista, y esto es más notorio cuando el atleta es de doble carrera, repercutiendo en lo académico y deportivo.