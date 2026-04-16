El entrenador, la familia, las autoridades educativas y deportivas, el público, etcétera, deben contribuir a que en toda acción, sea esta deportiva o no, se respete la higiene tanto del deportista como de lo que le rodea, con esto se contribuye a un mejor rendimiento deportivo.

Amigo lector de Noroeste, creo que desde el inicio de la vida en la tierra (de acuerdo a la Biblia el origen de la vida fue hecho por Dios y aquí no investigamos, se cree por fe. De acuerdo a la ciencia y como esta hay que comprobar las hipótesis, luego entonces solo hay teorías “ninguna comprobada”), pues bien la actividad física es la medicina más barata, pero se debe tener higiene al realizarla.

En la actividad deportiva se deben de respetar las reglas y normas que rigen a la disciplina. También el deportista como tal debe hacer cualquier actividad con higiene, donde el entrenador, la familia, las autoridades educativas y deportivas, el público, etcétera, deben contribuir a que en toda acción, sea esta deportiva o no, se respete la higiene tanto del deportista como de lo que le rodea, con esto se contribuye a un mejor rendimiento deportivo.

El entrenador debe conocer la edad inicial cuando se inicia con las bases de la disciplina a realizar, qué edades más tempranas se puede iniciar, sí, pero esta actividad debe ser de forma lúdica (que lo haga el entrenado sin presiones, y el maestro vaya llevando al niño a la actividad deportiva donde le vea cualidades “aunque se puede equivocar y sobresalga en otras”).

En promedio, según estudios de iniciación deportiva para las disciplinas son: acrobacia a los 8 años, boxeo a los 12 años, voleibol y baloncesto a los 10 años, polo acuático a los 10 años, ciclismo 12 años, gimnasia, niños a los 8 años, niñas a los 7 años, gimnasia artística 7 años, atletismo 10 años, futbol a los 10 años, y así cada deporte tiene su indicación.

Esto no quiere decir que no puedan jugar antes de esta edad, pero tiene que ser de forma lúdica, es lo ideal, aunque algunos entrenadores y la misma familia les exigen antes de esta edad un rendimiento acorde a los que ellos quieren, pero en cualquier edad se debe buscar siempre la integridad de individuo.

Se dijo anteriormente que las clases sistemáticas de deporte en la edad escolar contribuyen al fortalecimiento de la salud, incremento de la estabilidad del organismo, al mejor desarrollo físico, amplían las posibilidades funcionales del organismo, todos estos beneficios son posibles si se respeta no solo el reglamento de la disciplina deportiva a realizar, sino también las condiciones del individuo. Si el entrenado está en la escuela, hay que tomar en cuenta la academia, y crear una cultura de administración viendo siempre prioridades del “atleta”, donde al abordarlo tiene que estar lo más relajado posible para tomar decisiones para un mejor futuro, donde no influya el estado emocional o de excitación creadas en el momento.

En la higiene en el desarrollo deportivo se debe tomar en cuenta que la salud del individuo es fundamental la educación académica (al final de cuentas será la academia la que le dé las posibilidades de llevar una vida “probablemente no de abundancia, pero sí de calidad”, y en tercer lugar la actividad física y deportiva, esta es necesaria como preventiva y curativa de alteraciones orgánicas y músculo esqueléticas).

En el joven y también en el resto de los humanos, el que haya una disposición higiénica en la preparación de jóvenes deportistas es garantizar, como resultado de las clases sistemáticas, el curso normal de los procesos del crecimiento y del desarrollo (niños en crecimiento y desarrollo) armónico de los alumnos.

En los últimos años se ha observado a nivel mundial que el ser humano tiene una maduración a temprana edad (antes de la década de los setenta, ochenta el ser humano era menos precoz. De la década de 1930, y más en la década de 1980 a la fecha, el proceso de aceleración de la juventud moderna se caracteriza por ritmos apresurados de desarrollo físico y el pronto cese del crecimiento, el comienzo temprano de la madurez sexual, todos estos cambios influyen en la higiene deportiva.