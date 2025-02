Amigo lector de Noroeste, el moverse es fundamental para la vida, el tomar agua y una alimentación de calidad no de cantidad, será parte de la fórmula para esperar una calidad de vida.

Pues bien, el moverse (actividad física) y lo hace con higiene, que no le duela, no fatigue y no canse, además lo realice por un tiempo de 20 a 90 minutos se tomará como medicina preventiva, donde esta medicina (actividad física) es la más barata y está al alcance de todos.

Cuando el individuo se propone una carga física como proyecto de vida, es importante que lo haga de la manera más segura, es así como se deben tomar varios factores que influirán en el buen desarrollo de la actividad a realizar, y adquirir condición física y salud suficiente, mínimo para nuestras acciones de la vida diaria.

La actividad física conforme se avanza en edad, esta se va disminuyendo, al igual que la hidratación, esta última tenga cuidado porque los órganos blancos como el riñón puede caer en insuficiencia, lo que trae como consecuencia una muy mala calidad de vida y poner en peligro la misma. Ahora, sí sabemos que el envejecimiento es un proceso complejo y variado que depende no solo de causas biológicas, sino también de las condiciones sociales de vida y de una serie de factores de carácter material y doméstico, el ambiente, etcétera.

Por eso, es rasgo característico de la sociedad en su lucha por la longevidad, por la conservación de la salud, pero sobre todo por la capacidad de trabajo. El ser humano conforme pasan las diferentes etapas de la vida en su mayoría (no se acuerda que llegará a viejo), no hace lo conducente para preservar la salud y una mayor independencia en la vejez y senectud. Recordemos un adagio que dice “la juventud y la vejez joven es para sembrar, y lo que siempre es factible que lo coseche en la vejez y senectud”, luego entonces si vamos a hacer actividad física, hagámosla con higiene.

En la etapa madura del ser humano (después de la tercera década), se observan cambios y estos a más edad (edad media y madura), se hacen más manifiestos, ante todo, en la disminución de los procesos metabólicos; la reducción de la capacidad funcional de todos los órganos y sistemas; el decrecimiento de las funciones de las glándulas de secreción interna; las alteraciones del metabolismo (los procesos de reducción prevalecen sobre todo los de oxidación), y las distintas variaciones en el aparato óseo y muscular. Son frecuentes, en esta edad, las manifestaciones patológicas en el aparato cardiovascular, el sistema respiratorio, en los músculos y las articulaciones, y las alteraciones en el metabolismo. Todas estas disminuciones o pérdida funcional natural o fisiológicas se pueden disminuir o acelerar. Cuando se ven aceleradas puede ser por patologías crónico degenerativas traumatismos, mala alimentación, genética, etcétera, cuando son disminuidas es por una buena alimentación e hidratación, prevención de enfermedad y por una actividad física higiénica.

El mundo y su gente desde la historia siempre han buscado la eterna juventud, pero en pleno siglo XXI, aun con todo los avances médicos y tecnológicos, la medicina moderna no cuenta con determinados “elixires” de juventud, lo “años no perdonan”, conforme pasan estos el ser vivo se hace viejo, quiera o no el hombre, así que los diferentes medios de rejuvenecimiento son una falacia una mentira (pero mientras haya quien compre habrá quien venda, aunque venda puras mentiras), no existe medios de rejuvenecimiento que prolonguen la vida del hombre. La vejez es una etapa irreversible de la vida, un nivel determinado de una forma especial de movimiento de la materia, y todo el arte de prolongación de la vida consiste en no reducirla debido a una forma de vida incorrecta y prolongar la vida del organismo por medio de amplias transformaciones sociales y medidas sanitarias.

Es por esto que le invitamos a realizar actividad física, tome agua y muévase.