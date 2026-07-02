Higiene y actividad física

Amigo lector de Noroeste, hoy vamos a tratar la higiene en la actividad física de las personas de edad media (30 a 60 años), y en la edad madura (más de 60 años).

Amigo lector de Noroeste, hoy vamos a tratar la higiene en la actividad física de las personas de edad media (30 a 60 años), y en la edad madura (más de 60 años).

En esta columna lo hemos comentado que en el ser humano, los tendones están compuestos por 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elastina, pero de la década de 1990 a la fecha (no sé antes) la ingesta de agua natural en algunas personas es mínima, y si el estómago tiene una capacidad fisiológica de vaciamiento de 700 a 800 mililitros de agua (natural) por hora, y según estudios esta capacidad sigue siendo igual mientras los azúcares no pasen el 8% en su concentración. En el envejecimiento es normal que los cambios se den, solo que en ocasiones este deterioro es más de lo “normal” y da sintomatología, lo que altera la calidad de vida.

El envejecimiento es un proceso complejo y variado que depende no solo de causas biológicas, sino también de las condiciones sociales de vida y de una serie de factores de carácter material y doméstico, el ambiente, etcétera. Por eso, es rasgo característico de la sociedad la lucha por la longevidad, por la conservación de la salud y la capacidad de trabajo. Esto es una manera del ser humano que estar en forma constante buscando la forma de la “eterna juventud” o, en su caso, tener salud y poder realizar las actividades de la vida diaria como las productivas.

El hombre en sus diferentes etapas sufre cambios, pero cuando estos se observan en la edad media y madura se manifiestan, ante todo, en la disminución de los procesos metabólicos; la reducción de la capacidad funcional de todos los órganos y sistemas; el decrecimiento de las funciones de las glándulas de secreción interna; las alteraciones del metabolismo (los procesos de reducción prevalecen sobre los de oxidación), y las distintas variaciones en el aparato óseo-muscular.

Son frecuentes en esta edad, las manifestaciones patológicas en el aparato cardiovascular, el sistema respiratorio, en los músculos y las articulaciones y las alteraciones en el metabolismo.

En la práctica de la medicina actual, dentro de las indicaciones para la salud una de las recomendaciones junto con los productos farmacéuticos es la realización de actividad física donde esta debe ser acorde a las condiciones físicas y de salud del sujeto a tratar. También es común en esta práctica médica que se busquen elíxires de la juventud (aunque no existen, el viejo es viejo), o buscar medios para verse más jóvenes (esto puede que sí), pero hay que estar conscientes de que una es prolongar la vida y otra es la calidad de vida.

La vejez es una etapa irreversible de la vida, un nivel determinado de una forma especial de movimiento de la materia, y todo el arte de prolongación de la vida consiste en no reducirla debido a una forma de vida incorrecta y prolongar la vida del organismo por medio de amplias transformaciones sociales y medidas sanitarias, que de llevarse a cabo la prevención de enfermedades estará presente.

Por otra parte, el tomar en cuenta otros factores como son las actividades y organización correcta dentro del trabajo, el descanso, la alimentación e hidratación, el cuidar las exposiciones a alteraciones en la salud, el eliminar todo tipo de excesos y costumbres dañinas, tales como el fumar, el consumo de alcohol, otras drogas (en la actualidad drogas sintéticas y naturales), también el no tener un sueño (desveladas) acorde al reloj circadiano, todos estos factores son tomados como antihigiénicos en la vida del adulto de edad media y adulto mayor.

Por lo anterior, a las personas de edad media y madura se recomienda lo siguiente: clases de ejercicios físicos y de salud: gimnasia matutina, recreo físico, marcha, carrera moderada, entrenamiento físico y deportivo individual o en grupo, turismo, caza y pesca, y siempre respetar el no cansancio, fatiga o dolor. Cuídese siempre.