El mazatleco Hiroto Yoshii Mazukami se coronó campeón en la modalidad de Kumite en la disciplina del Karate Do en los Nacionales CONADE 2023, al derrotar 7-3 en la gran final al yucateco Edén Valle, en la categoría Juvenil Superior Varonil menos de 60 kilos, llegando, con esta medalla, a 30 de oro la delegación sinaloense.

“Una pelea bastante dura, me siento contento por el resultado, veníamos buscando esa medalla, después de no haber podido clasificar el año pasado, este año entrenamos mucho más y se logró el resultado, y vamos a buscar la medalla el próximo año también”, expresó el sinaloense al finalizar la pelea.

“Contento de aportar una medalla para mi estado por todo el apoyo que me han dado, agradecido con el Instituto y desearle todo el éxito a las demás delegaciones que siguen compitiendo. Le dedico esta medalla a todas las personas que me han apoyado, desde mi entrenador, mis padres, mi familia, mi novia, todas las personas que me apoyan todos los días para poder sacar mi mejor versión de mi y haber logrado este resultado”.