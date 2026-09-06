$!Histórica hazaña en Monza: Kimi Antonelli remonta desde el fondo y rompe una sequía de 60 años en el GP de Italia

El italiano Andrea Kimi Antonelli se sobrepuso a una sanción en la unidad de potencia que lo relegó al último lugar de la parrilla (20.º) para remontar de forma implacable y conquistar el Gran Premio de Italia 2026 , firmando el doblete de Mercedes junto a George Russell y dejando a Max Verstappen (Red Bull) en el tercer escalón del podio.

MONZA._ El Autodromo Nazionale de Monza fue testigo de una de las gestas más espectaculares en la historia moderna de la Fórmula 1 .

El triunfo de Antonelli no solo significó su séptima victoria de la temporada —tras sus festejos en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica—, sino que también rompió un ayuno de seis décadas para el automovilismo local. Desde que Ludovico Scarfiotti triunfó a bordo de una Ferrari el 4 de septiembre de 1966, ningún piloto italiano había vuelto a coronarse en la mítica pista de Monza.

Batalla en las flechas de plata y sanción para ‘Checo’ Pérez

La prueba arrancó accidentada tras una bandera roja en la vuelta 4 provocada por un aparatoso choque de Charles Leclerc (Ferrari), de donde afortunadamente salió ileso. Tras la reanudación, Antonelli comenzó una remontada feroz que lo llevó a pelear la punta palmo a palmo con su coequipero Russell.

Un cambio de estrategia aprovechando un Virtual Safety Car en el giro 28 le permitió montar neumáticos frescos, cayendo al quinto puesto para luego rebasar en pista a Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri. En el giro 50, Kimi ejecutó el rebase definitivo sobre Russell para enfilarse a la bandera a cuadros.

En el contraste de la jornada, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un domingo cuesta arriba con el equipo Cadillac.

El tapatío mantuvo un ritmo constante dentro de las limitaciones de desarrollo de su monoplaza, finalizando en el puesto 18 y superando a su compañero de garaje, Valtteri Bottas (19.º).

Penalización

La carrera de ‘Checo’ se complicó tras recibir un castigo de cinco segundos por parte de los comisarios, luego de salirse de la pista en un duelo con Fernando Alonso y no reincorporarse mediante la vía de escape establecida.