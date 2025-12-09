Hole in one en el Campestre

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones...

PAVO CAMPESTRE. – Finalmente concurrieron poco más de 80 jugadores a la realización del tradicional Torneo de Golf del Pavo que en beneficio de trabajadores y caddies tuvo desarrollo el pasado fin de semana en los links del Club Campestre de Mazatlán.

Este evento marcó el retorno de los hole in one a eventos de importancia o tradicionales, en virtud de que Sergio Pelayo de Cima consiguió embocar la pelota de un solo golpe en el hoyo 3, par tres, desde luego, a una distancia de 135 yardas.

Los hechos se dieron en el recorrido de campeonato de Chequito y su señor padre que se registraron para competir en el torneo, y cuando arribaron al hoyo mencionado, Chequito se dispuso a efectuar su intervención que no pudo ser más afortunada que un hole in one, la pelota recorrió las 135 yardas en vuelo, botó cerca de la bandera y por el efecto que le imprimió, terminó rodando mansamente al hoyo ante la algarabía de los acompañantes y del propio Manuel Balderas, el juez en las medidas de los O’Yes anunciados con premios.

El grupo estuvo compuesto por Checo Pelayo padre, Agustín López, Mario y David Testas y José Miguel Félix, que, desde luego, al final del recorrido festejaron convenientemente y con brindis de Los Osuna, al que se unieron el resto de los participantes.

Sin embargo, en esta ocasión el premio consistió en artículos de golf, tal como estaban destinados para el mejor acercamiento, y tan siquiera les alcanzó para llevarse un pavo a sus casitas, pero lo más importante, al decir de Checo y Chequito, fue la realización y satisfacción de un hole in one.

La verdad que se siente bonito, señaló Checo, “la satisfacción nadie nos la quita”...

Fue el segundo hole in one en la incipiente carrera del Chequito como golfista..... y los que se esperan ya que es muy acertado en sus intervenciones...

Por lo que corresponde a los ganadores de la competencia, los primeros lugares en O’Yes fueron para el mismo Chequito Pelayo de Cima en el hoyo 3, en el hoyo 12 fue para Ever García, el del 5 para Johny Sterling y el del 14 para Ariel Castillo.

Los primeros lugares fueron en la categoría A, para Chalío y Rafita Lizárraga, Johny Sterling-Juan Huerta y Claudio Reyes-Javier Guzmán.

Y en la categoría B, Hilario y Mateo Gómez, Chava Díaz-Ricardo Silva y Juan Carlos Valdez-Gustavo Arteaga.

Para estos, los premios fueron sendos pavos, los que les servirán, desde luego, para su cena de navidad....

FRIEND’S FEST 2025. – Ese mismo día, se tuvo la visita de 11 jugadores procedentes de Guamúchil, precisamente del campo Los Achires, que se unieron al Torneo del Pavo del Club Campestre de Mazatlán.

Se trató de un evento que unimos a la celebración de dicho evento tradicional del Campestre y en beneficio de caddies y empleados en una convivencia que fue de lo más exitosa.

Los anfitriones mazatlecos recibieron con un desayuno a los visitantes, luego recibieron su tarjetas para que, aparejado al del Pavo, se tuviera el Friend Fest 2025 programado para ese mismo día, pero que por circunstancias especiales y en apego a solidaridad con el Campestre, se realizara el mismo día, cubrieron los 18 hoyos y al final del recorrido, se tuviera una ceremonia especial para la premiación particular del convivio.

Los resultados del juego quedaron aparte, por decisión del equipo mazatlecos, se cedió la copa a los visitantes para agradecerles la visita y además, se pactó para el próximo mes de febrero la reciprocidad, es decir, la visita al campo Los Achires de Guamúchil...

De hecho, ya hay avances y más de alguno de los jugadores porteños se apuntaron a la lista, oportunamente les mencionaremos el costo y fecha definitiva.

Pero de que vamos a Guamúchil, es un hecho, gracias Alejandro Morales y jugadores guamucileños por esa grata visita y nuestro agradecimiento también al Campestre y directiva por las facilidades que se nos otorgaron para la realización del evento que marca la pauta para en un futuro cercano, promover la inclusión de equipos de Los Mochis y Culiacán en esta idea, que será para bien, sin dudarlo...

EL CID. – Fuimos invitados a participar, este lunes 15, a un convivio con los caddies de El Cid a jugar un par 27, desde luego que nos apuntamos y estaremos en el evento, primero diosito, en beneficio de los caddies de esa institución... saludos y gracias, mi partner Ernesto Cosío...

Y hasta aquí, nos vamos, le invito a pasarla bien que nada le cuesta y cuidar nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...