Hole in one en el Campestre

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... en primer término para ofrecer nuestra más cálida bienvenida a mi hija Faby, que llegó para pasar las festividades decembrinas y recibir el nuevo año en familia... ¡¡¡Bienvenida preciosa...!!!

LA VAZQUIZA. – Atendimos la invitación de los hermanos Vázquez González para irnos a jugar el pasado domingo a las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán en su encuentro anual al que llegan alrededor de 20 integrantes de la familia, si bien es cierto que don Bartolo dejó una numerosa familia, se ha reforzado con la presencia de sobrinos, nietos y demás que participan en una convivencia sana, alegre y, sobre todo, de antagonista fraterno.

Se trató de un encuentro de golf de 9 contra 9, los Mones, contra los Juandiegos y en esta ocasión el triunfo correspondió a los Mones que en el hoyo 14 de los 15 que estaban presupuestados, consiguieron una diferencia insalvable por tratarse del sistema match play.

Desde el inicio de la justa, lo participantes se dieron cita para degustar un sabroso menudito, luego la jugada y al final de la misma, una convivencia en la que hubo pescadito zarandeado y taquitos de guisado.

Todo transcurrió tal como está acostumbrado en este tipo de festejos, aunque ahora se notó la ausencia de algunos familiares, sobre todo, féminas que la verdad hicieron falta ya que en cada hoyo echan porras a sus favoritos.

Pero se trató de una jugada en la que se nota la cohesión y la fraternidad que se vive en las familias descendientes de don Bartolo Vázquez, una persona muy reconocida puesto que en su trabajo fue nada más y nada menos del conservados de los mejores greenes del Noroeste de México, a pesar de la ausencia de agua de aquellos tiempos.

La historia de esos eventos ya es de sobra conocida...

EL CID NAVIDEÑO. – Nos apena decirlo, pero no pudimos estar presentes en la jugada que organizaron los caddies de El Cid junto con su pro Rodolfo Martínez, nos hicieron una cordial invitación a la que no pudimos acudir debido a circunstancias de salud, pero desde luego que estamos al pendiente de estos eventos y para la próxima les haremos una reseña de los acontecimientos. Se organizó una jugada para tratar de obtener fondos para mejorar las condiciones en que los caddies de ese centro de golf, pasen las festividades de fin de año. Los donativos y cooperación de socios e invitados son frecuentes por lo que estamos seguros de que todo fue un éxito además de que había una convivencia al final del recorrido de 18 hoyos par 3 que la verdad, nos picaban las manos por estera presentes, ya que se trata de una modalidad que pocas veces al año se organiza.

Pero como dijimos, cooperaremos con lo que nos tica y además, les haremos una crónica.

Ese es un compromiso...

FRIEND’S FEST 2025. – En lo que estamos inmiscuidos hasta el tuétano es en devolver la visita a nuestros amigos de Guamúchil, que como usted seguramente ya conoce, estuvieron de visita en nuestro campo, el Campestre de Mazatlán precisamente el 6 de diciembre uniéndose al Torneo del Pavo, que tuvo la presencia de alrededor de 80 jugadores.

La cita estaba prevista para el próximo 21 de febrero de 2026, pero por circunstancias especiales, vamos a buscar que se haga el 7 de febrero puesto que tenemos un compromiso el día 23 y se trata del Torneo Memo Villa que, por cierto, ya está en proceso.

Que les parece compañeros y Alejandro Morales ¿cabildeamos la fecha? Por nuestra parte ya estamos trabajando en ello y en la cantidad de jugadores que acudiríamos a la cita.

Eso sería en el campo Los Achires de Guamúchil...

MEMO VILLA CLASSIC. – Quedó firme la fecha de realización del 23avo. Torneo de Golf Memo Villa Classic que como siempre tendrá desarrollo en los links de El Cid Resorts, el 23 de febrero de 2026.

El comité organizador ya se encuentra trabajando al respecto y no dude que en esta ocasión también se tengan resultados positivos, tal como ha sucedido por siempre.

Y hasta aquí, nos vamos, le invito a pasarla bien que nada le cuesta y cuidar nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...