$!Horacio Llamas se corona en la Maxibasquet 50+, en Mazatlán

En la ceremonia de premiación participaron, el director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes; el coordinador de Ligas y Clubes del Imdem, Freddy Cisneros González; así como el promotor, Ramón Aguirre Osuna.

MAZATLÁN._ Con la calidad siempre presente, el ex NBA , Horacio Llamas Grey , se coronó como parte del equipo Amigos del Capitán , campeón de la categoría 50 y Más de la Liga Maxibasquet , en la cancha Infonavit Playas.

“Es un honor para mí entregar este reconocimiento a Horacio Llamas, que siempre será un ejemplo a seguir de niños y jóvenes. Quiero agradecer a los directivos de la liga por esta organización, que es un reflejo de que todas las familias están unidas y que el deporte del basquetbol sigue creciendo”, expresó Mora Bracamontes.

En un partido que lucía muy parejo desde la primera mitad, Amigos del Capitán supo concretar sus oportunidades y obstaculizar la ofensiva de Barra Al Mar, por lo que terminaron el encuentro con una pizarra a favor de 64-45, contando con una gran actuación de Horacio Llamas, quien a la postre se llevó el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) del partido.