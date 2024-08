MAZATLÁN._ Para nadie es secreto que el ser deportista de alto rendimiento resulta un sacrificio muy grande para cualquier joven en la actualidad, y un ejemplo perfecto es la artemarcialista Idalia Nieto Flores , quien a sus 20 años buscar dar la mejor participación en el próximo Campeonato Panamericano de Karate Do a celebrarse del 26 de agosto al 2 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.

“Me siento muy afortunada y quiero fomentar el apoyo a los jóvenes porque aquí hay muchos talentos, pero muchas veces no tenemos el apoyo de todas las personas, o en sí no es suficiente, ya que en mi caso todo el tema de los trajes, el equipo que usamos en las competencias donde representamos a nuestro estado o país, es un gasto, y creo que debemos hacer ver al gobierno que se necesitan más apoyos al deportista porque el esfuerzo que hacemos nosotros es mucho”.

“Me siento orgullosa de poder tener ese puesto y representar a mi país y a Mazatlán; y más que nada tener ese empoderamiento como mujeres para que nos apoyen y de igual manera todo mi equipo me apoya. Voy a dar lo mejor de mí, voy a poner todo el esfuerzo en ese gran evento que es algo muy grande para nosotros los deportistas y personalmente para mí”, dijo Nieto Flores.

“Yo por ejemplo para este Panamericano tuve que hacer estrategias, por ejemplo rifas para poder solventar mis gastos porque realmente son fondos muy grandes con los que yo no cuento, y por eso tuvimos que buscar el apoyo por medio de mi familia, mis padres que siempre estuvieron apoyándome para completar todo lo del viaje. Entonces yo quiero fomentar que vengan esos apoyos para deportistas desde el principio, no solo cuando ya tienen los resultados”.

Asimismo, Idalia mencionó que tuvo que realizar rifas junto a sus familiares para completar los gastos que se necesitan en el viaje; además, añadió que únicamente cuenta con el apoyo económico que le da el Imdem como atleta de alto rendimiento, sin embargo, esa cuota no es suficiente, por lo que tienen que hacer otros sacrificios.

Referente del karate

Bajo la tutela de lo sensei Jesús Moreno y Alma Rosa Bautista, Idalia Nieto comenzó su aventura en el karate do a los 7 años y tuvo su primera experiencia panamericana en 2017 cuando asistió al evento de Argentina, no obstante, añade que su sueño más grande es participar en unos Juegos Olímpicos, por lo que está a la espera de ver si el karate será parte o no de Los Ángeles 2028.

La joven de 20 años ya cuenta con experiencia en Juegos Panamericanos, Nacionales de la especialidad, Universiada Nacional y Juegos Nacionales Conade, por lo que sin duda es una referencia del karate do en Mazatlán. Cabe mencionar que Idalia ya había obtenido su boleto para Panamericanos antes, pero al no contar con los recursos económicos, no pudo asistir en su momento.