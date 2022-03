“Es que nunca me imaginé ese momento porque, la verdad, trabajaba día a día y jugaba bien al tenis”, dijo más tarde en una conferencia de prensa. “Pero nunca tuve la fuerte creencia de que realmente puede suceder. Entonces, es aún más surrealista para mí.

“Me encantó cada momento. No me importa si hubo fuegos artificiales. El público me apoyó mucho, estaban muy emocionados. Simplemente estoy absorbiendo todo porque no tenía ninguna expectativa”.

Swiatek, que todavía tiene sólo 20 años, se ha acostumbrado recientemente a convertir sus objetivos en realidad. Después de ganar el BNP Paribas Open en Indian Wells la semana pasada, que la elevó al número 2, primero comenzó a concentrarse en el siguiente paso.