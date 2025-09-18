$!Imdec divierte a niña, niños y jóvenes con su Jornada Deportiva y Recreativa

Personal del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física , llevó a cabo una fiesta deportiva en esta comunidad con todas las actividades.

CULIACÁN._ Una mañana llena de alegría y diversión, pasaron alumnas y alumnos de kinder, primaria y secundaria de la comunidad de Tabalá , perteneciente a la sindicatura de San Lorenzo, con nuestra Jornada Deportiva y Recreativa, y Convivencia de Futbeis.

El Ayuntamiento de Culiacán a través del Imdec, realiza estas actividades con el propósito de fomentar la formación integral a través del deporte, promoviendo hábitos de vida saludables y el desarrollo físico, así como la sana convivencia.

Tanto niñas, niños y jóvenes, hasta padres de familias y docentes, participaron con mucho entusiasmo con nuestras actividades, como jalar la cuerda, carrera de costales, gallitos, así como juegos recreativos, entre ellos, partidos de futbeis.

Al finalizar la jornada, se entregó material deportivo en beneficio de los alumnos de la comunidad, para que continuen practicando la actividad deportiva.