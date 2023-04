El entrenador de la selección nacional juvenil de tiro con arco y hermano de la olímpica Aída Román admitió que Sinaloa no está en un buen nivel en este momento, pero viene a trabajar con los entrenadores para que se obtengan mejores resultados a futuro.

“Ahorita Sinaloa no está en un buen nivel todavía, estamos buscando eso, buscando que Sinaloa empiece a crecer desde sus entrenadores, que se empiecen a actualizar, que se empiecen a informar muy bien de lo que es tiro con arco”, expreso Román Arroyo.

“Vamos a buscar que la parte técnica y metodológica, desde entrenadores, se vaya construyendo y formando desde ya, para que, en un año, empiecen a tener una cantera muy fuerte y en dos años, empezar a tener, mínimo, de tres o cuatro personas en los primeros cinco lugares a nivel nacional”.

Adelantó que viene a actualizar a los entrenadores para que busquen otra alternativa y no solamente tirar.

“Vengo a actualizarlos, vengo a que ellos busquen otras alternativas en el tiro con arco, que no solo busquen el tirar por tirar. Desafortunadamente, en algunos clubes de México, practican el, si haces un error constante, se convierte en técnica, y perfeccionas ese error, pero se puede lastimar u operar”, expresó.

“Y se preguntan, cómo es que los operan del hombro, de la rodilla, de la cadera, del tobillo, ya nos remontamos a la biomecánica, qué movimientos no estamos haciendo que no estamos permitiendo al cuerpo para que realice una movilidad adecuada en la ejecución del tiro, es una cadenita de cositas que no sabemos de un inicio y tenemos que ir impulsándolo desde ya”.

ESTOS CURSOS SON IMPORTANTES: MARIBEL GUTIÉRREZ

Para la entrenadora Maribel Gutiérrez, este tipo de cursos siempre son importantes y necesarios, para estar a la vanguardia.