“Nosotros, como seres humanos, tenemos varios procesos acumulados, traemos un proceso de duelo, duelo de rutinas, de hábitos, de poder salir a algún lugar que se me antoje, entonces ahorita no puedo, estoy obligado a no poder ir a ciertos lugares, estoy muy obligado a usar un cubrebocas, aunque no sea muy agradable para mí, que aunque es ya un hábito, en su momento y en la actualidad es muy complicado para muchos de nosotros usarlo”, dijo Torres Ibarra.

“Estamos viviendo esa pérdida de tanta libertad que antes teníamos, eso es parte de los duelos que llevamos con nosotros, por otro lado, se vive esta parte del estrés y la ansiedad, el estrés como yo les digo es como un VIH emocional”.

Torres Ibarra explica que “nadie se muere de estrés”, pero sí derivado de ello.

“Este estrés que vivimos por el tema de la pandemia ha provocado muertes por paros cardiacos, debido a las emociones tan intensas que se viven diariamente, se muere gente de derrames cerebrales de tanto estarle dando vuelta a problemáticas y entre otras tantas enfermedades”.