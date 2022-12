Toronto Raptors ingresó en esta temporada 2022-2023 sin apenas cambios en su plantel. El equipo canadiense apostó por la continuidad ante el sorprendente resultado del curso pasado y razones no les faltaban. Visto el nivel de Scottie Barnes, el afianzamiento de Fred VanVleet y el ansiado regreso de Pascal Siakam los de Nick Nurse querían comerse el Este desde el principio. No obstante, los resultados, al menos hasta el momento, no han sido los esperados.

Algo fallaba (y sigue fallando) en Toronto, que progresivamente está apostando por formatos más tradicionales en detrimento de su rompedor quinteto integrado por aleros y manejadores. Pero poco a poco los Raptors están empezando a asomar la cabeza, algo que tiene que ver y es consecuencia de un Pascal Siakam que ha dado un nuevo paso adelante.