$!Inauguran en Mazatlán el Congreso Técnico de la Federación Mexicana de Voleibol

Perales Navarro le hizo entrega de tres reconocimientos al navolatense José Luis García, quien agradeció la distinción que le hicieron.

“Se me vienen a la memoria muchas anécdotas, cosas bonitas, uno viene de rancho, de una comunidad y llegué al Comité Olímpico, lo que les digo es que hay que entrenar con disciplina para lograrlo. El voleibol me dio un gran cambio, logré mis metas y es mí pasión, y siempre lo he dicho, si volviera a nacer, volvería a jugar voleibol”, expresó el ex seleccionado nacional y homenajeado en el Congreso Técnico.

Fue Alvarado García quien exhortó las palabras de bienvenida tras iniciar oficialmente el Congreso, quien destacó que el voleibol es un vehículo para fomentar los valores.