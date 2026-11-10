Inauguran los Juegos Deportivos Escolares en su etapa de zona: 370 jóvenes y 37 equipos entran en competencia

MAZATLÁN._ Con la participación de 370 jóvenes y un total de 37 equipos, tanto varoniles como femeniles, este martes, en la Unidad Deportiva Toledo Corro, se inauguraron los Juegos Deportivos Escolares en su etapa de Zona, organizados por la Supervisión de Educación Física Federal 03.

El evento reúne a escuelas de nivel primaria de las zonas escolares 23, 24, 25, 44, 47, 102, 160 y 88, ésta última de colegio particular, con la participación de cinco deportes.

En la ceremonia de bienvenida estuvo presente el director del Instituto Municipal del Deporte, Ezequiel Mora Bracamontes, quien destacó el valor formativo del deporte escolar, junto al profesor, Refugio Quintero, jefe del Departamento de Educación Física Federal.

El profesor Ramón Aguirre, coordinador de la Zona Sur del SNTE 27, realizó la toma de protesta a los deportistas, comprometiéndolos a cumplir y hacer cumplir el reglamento del futbol, respetando las reglas y cuidándose entre ellos.

Posteriormente, el “Profe Cuco” realizó la declaratoria inaugural, en representación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Imelda Félix Niebla.

“Aquí todos son campeones al realizar una actividad de socializar que les va a dar salud, que les va a dar compañeros que se van a encontrar posiblemente después en un equipo, en una escuela, en una universidad. Felicito a los padres de familia también por ese invaluable apoyo para que ellos se encuentren por el camino del bien, de la salud”, expresó.

Homenaje póstumo Durante la ceremonia de apretura se realizó un emotivo homenaje al profesor Cesario Álvarez González, recordando su vida, su memoria y su legado.

Los Juegos Deportivos Escolares continúan con la competencia de los 37 equipos en busca de avanzar a la siguiente etapa rumbo al estatal y nacional.