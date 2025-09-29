Ingreso de Julio César Chávez a cirugía fue para extraerle una piedra que tenía en el uréter izquierdo

Julio César Chávez encendió las alarmas en las últimas horas tras darse a conocer que estaba ingresado en un hospital y que sería sometido a una cirugía debido a un fuerte dolor que presentaba.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Omar Chávez en donde se informó por medio de un video que el legendario boxeador mexicano iba a entrar al quirófano para extraerle una piedra que tenía en el uréter izquierdo.

Por medio de las historias de Instagram, la leyenda del boxeo tranquilizó a sus miles de seguidores al compartir un mensaje en el clip en el que se informó de la operación a la que se le sometió. “Todo bien amigos, a darle chingadazos”, escribió el “Gran Campeón Mexicano”.

Cabe destacar que la esposa del ex boxeador también compartió una serie de videos en los que agradeció las muestras de cariño que recibió tras darse a conocer el estado de salud de JC Chávez, además de que confirmó que “todo está bien” con él.

“Le agarró un dolor y fue a checarse y pues resultó que trae unas piedritas que necesitaban sacarle. Es algo rápido y sencillo. Él dijo ‘de una vez háganme lo que me tengan que hacer’, pero todo está bien. Julio es así, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas”, dijo Myriam Escobar.