CULIACÁN._ El conjunto mazatleco de ajedrez terminó con 14 partidas ganadas y solo dos derrotas, en la primera ronda de la etapa estatal de los Juegos Nacionales Conade 2024, que se realiza en el hotel Del Bosque, en Culiacán.

Con representantes en las categorías Sub 12, Sub 16 y Sub 20, los porteños enfrentaron a jugadores de Cosalá, Guasave, Navolato, Culiacán, Concordia y Ahome; sin romper de las partidas, los seleccionados contaron siempre con el apoyo de sus familias.