Inicia mañana el anual de El Cid

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... antes, expresar el impacto que nos ocasionó la noticia del sensible deceso del profesor Cesáreo Álvarez González, con quien aparte de paisano, nos unió una buena amistad desde los tiempos en que arribó a nuestro puerto procedente de la nacional de Educación física, junto con otros maestros de educación física, que no cultura física para nuestro entender, entre los que puedo mencionarles a otro apreciable profesor, Ignacio Montes, con quien también tuvimos una profunda amistad.

Descanse en paz nuestro antagonista de futbol tanto en la Liga de Veteranos como en el de salón, él militó en el Muralla Amarillo y nosotros representando al Club Chololos y en aquel equipo integrado por periodistas llamado Los Rojos de Los Ojos. Qué bellos recuerdos...

Junto con Cesáreo emprendimos la aventura de los Rojos del Muralla, liga de Tercera División semi profesional que, justo es decirlo, fue parte de la formación de valiosos elementos...

Y como éstas, varias cuestiones que nos hermanaron en la promoción del deporte en Mazatlán, principalmente en el futbol, su pasión...

ANUAL DE EL CID. – Serán alrededor de 230 jugadores los que inicien a partir de mañana jueves, la lucha por la repartición de alrededor de 3 millones de pesos en premios dentro de las actividades de la 51 edición del Torneo de Golf Anual que se desarrollará en el campo de El Cid Resorts.

Y mañana inicia la fiesta precisamente con la realización de un shoot out de calificación para obtener varios lugares de jugadores que pasarán a la gran final a efectuarse mañana mismo a partir de las 3 de la tarde.

Las acciones inician desde las 10 de la mañana con la ronda de calificación, todos los jugadores debidamente acreditados, tendrán la oportunidad de llevarse uno de los valiosos premios que se han puesto en disputa para esta acción y el viernes inicia la acción a partir de las 6 de la mañana con la primera salida por escopetazo y al filo del mediodía, la segunda salida.

Antes, mañana por la noche, a partir de las 7 se efectuará el tradicional rompe hielos con el show que nos tiene preparado el grupo de animadores de El Cid que año con año nos deleitan con vistoso espectáculo.

Ya hemos descrito los premios que se han puesto en juego, como hole in one, los que se realicen en cada uno de los cuatro pares tres, dinero en efectivo para los jugadores que se acrediten uno o varios acercamientos a la bandera en los mismos pares tres, así como premios a los ganadores de cada una de las categorías que se disputarán de acuerdo con los hándicaps registrados.

En fin, una verdadera fiesta que arranca mañana desde las 10 de la mañana con el shoot out de putter y posterior ronda de campeonato a partir de las 3 de a tarde.

Y nos vemos desde las 7 de la noche en el cóctel rompehielos...

ANUAL DEL COUNTRY DE CULIACÁN. – Nos reportan que hay bastante animación por parte de jugadores que desean estar presentes en la reedición del Torneo Anual del Country Club de Culiacán que los días 22 y 23 de este mes, se realizará en el campo Las Iguanas.

Hay valiosos premios a repartir, entre los que destaca un automóvil para hole in one en hoyo por definir, pero en caso de que no suceda, se rifará entre los jugadores que se presenten a la premiación.

Nos reportan que todavía hay lugares disponibles, el evento se realizará con formato individual por categorías que se integrarán de acuerdo al hándicap registrado por jugador, el costo por jugador es de 7 mil pesillos.

Es un intento por regresar los vistosos torneos anuales que tenían desarrollo en ese prestigiado club, pero que, por la crisis de seguridad existente, tuvo que postergarse y hoy, regresa en las fechas ya señaladas.

Por allá nos encontraremos, primero diosito...

FRIENDS FESTE 2025. – Quedó en firme la realización del dual meet denominado 2025 Friends Fest Mazatlán que tendrá desarrollo en los links del Club Campestre de Mazatlán este 6 de diciembre con la presencia ya señalada de alrededor de 12 jugadores procedentes de Guamúchil, que tendrán actividad en convivio con número similar de socios del Campestre e invitados.

Ya están dadas las condiciones y sólo restan pequeños detalles para el efecto.

La cita ya está definida... y los mazatlecos, al pie del cañón para atender a nuestros invitados como se merecen... ya daremos más detalles...

Y hasta aquí, nos vamos a la celebración de cumpleaños número ¿???? De mi hermana Cuquis, con pozole en ristre...Felicidades hermanita... y usted, pásela bien que nada le cuesta, cuide su salud, muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...