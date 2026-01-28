$!Inicia tenis la participación de Mazatlán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026

MAZATLÁN._ La Selección Mazatlán de Tenis partió de las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte rumbo a la ciudad de Los Mochis, para participar en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la que serán pioneros del puerto.

El director del Imdem, Ezequiel Mora Bracamontes, acompañó a los deportistas y al entrenador Arturo Loaiza Martínez en su partida hacia su compromiso de las justas nacionales, deseando el mayor de los éxitos a cada uno de los tenistas.