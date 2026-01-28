Más deportes
Inicia tenis la participación de Mazatlán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026

El director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes, desea éxito a los 12 representantes del puerto que viajan a la ciudad de Los Mochis en busca de la victoria
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/01/2026 10:05
28/01/2026 10:05

MAZATLÁN._ La Selección Mazatlán de Tenis partió de las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte rumbo a la ciudad de Los Mochis, para participar en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la que serán pioneros del puerto.

El director del Imdem, Ezequiel Mora Bracamontes, acompañó a los deportistas y al entrenador Arturo Loaiza Martínez en su partida hacia su compromiso de las justas nacionales, deseando el mayor de los éxitos a cada uno de los tenistas.

$!Inicia tenis la participación de Mazatlán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026

“Siempre nuestros deportistas nos representan con gran orgullo y está vez estoy seguro lo harán en gran forma y tengamos buenos resultados. Quiero agradece a los padres la confianza y desear a toda la delegación que vayan y regresen con bien”, expresó Mora Bracamontes.

José Bouciéguez y Aurora Téllez serán los mazatlecos que abrirán la ronda de cuartos de final del clasificatorio, con lo que oficialmente se inaugurará la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2026 para Mazatlán, en el Country Club de la Ciudad Esmeralda.

$!Inicia tenis la participación de Mazatlán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026

SELECCIÓN MAZATLÁN DE TENIS

Sub 14 femenil

Aurora Téllez

Isabella Sahagún

Mariana Espinoza

Sub 16 femenil

Rebeca Maldonado

Romina Macías

Fernanda Ramos

Sub 14 varonil

Jerónimo Velasco

Édgar Moreno

José Bouciéguez

Sub 16 varonil

Ricardo Morales

Luis Lupio

Roberto Luna

Entrenador: Arturo Loaiza

