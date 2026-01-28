$!Inicia tenis la participación de Mazatlán en el estatal de la Olimpiada Nacional 2026

MAZATLÁN._ La Selección Mazatlán de Tenis partió de las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte rumbo a la ciudad de Los Mochis, para participar en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la que serán pioneros del puerto.
El director del Imdem, Ezequiel Mora Bracamontes, acompañó a los deportistas y al entrenador Arturo Loaiza Martínez en su partida hacia su compromiso de las justas nacionales, deseando el mayor de los éxitos a cada uno de los tenistas.
“Siempre nuestros deportistas nos representan con gran orgullo y está vez estoy seguro lo harán en gran forma y tengamos buenos resultados. Quiero agradece a los padres la confianza y desear a toda la delegación que vayan y regresen con bien”, expresó Mora Bracamontes.
José Bouciéguez y Aurora Téllez serán los mazatlecos que abrirán la ronda de cuartos de final del clasificatorio, con lo que oficialmente se inaugurará la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2026 para Mazatlán, en el Country Club de la Ciudad Esmeralda.
SELECCIÓN MAZATLÁN DE TENIS
Sub 14 femenil
Aurora Téllez
Isabella Sahagún
Mariana Espinoza
Sub 16 femenil
Rebeca Maldonado
Romina Macías
Fernanda Ramos
Sub 14 varonil
Jerónimo Velasco
Édgar Moreno
José Bouciéguez
Sub 16 varonil
Ricardo Morales
Luis Lupio
Roberto Luna
Entrenador: Arturo Loaiza