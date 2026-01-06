Inician los Torneos

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes agradecer los llamados que nos hicieron con motivo de nuestra ausencia de las páginas de este diario la semana anterior, pero es que nos tomamos un breve receso para compartir más momentos con nuestra querida Faby, que hoy (snifffff), regresa a su Berlín por alrededor de 11 meses y en diciembre del presente regresará, primero Diosito a su visita acostumbrada, a su tierra y a compartir felices momentos en las festividades de navidad y fin de año...

Buen viaje preciosa, por aquí te esperamos como siempre, con los brazos y el corazón abierto...

ESTRELLA DEL MAR. – Bien, este fin de mes y el primero del entrante, se realizan las actividades del torneo anual del precioso Estrella del Mar cuyas inscripciones, de acuerdo con comentarios, ya están bastante avanzadas y no dude que a estas alturas ya queden pocos espacios para los que nos hemos tardado en registrarnos.

Más detalles se los proporcionaremos en breve y por supuesto que por ahí andaremos para cubrir los detalles de su realización.

Eso desde luego....

CAMPESTRE. – Los que nos enviaron ya, son los dirigentes de torneos del Club Campestre de Mazatlán que anuncian la celebración de la quinta edición del Torneo Mazalife Open que en pro de Foden tiene asiento en sus instalaciones.

Por momentos se manejó que dicho evento cambiaría de sede, pero al final de cuentas, se hizo la propuesta y seguramente fue aceptada por el grupo Red Petroil para seguir adelante en dichas instalaciones y se anuncian como el torneo anual.

Los premios aún no están definidos puesto que fue un flyer previo, las especificaciones y premios vendrán después, pero existe la seguridad de que resultará como los anteriores, un éxito...

Los días de celebración del evento serán 27, 28 y 29 de marzo, con dos días de campeonato y el previo con el cóctel de bienvenida y actividades que resultarán una sorpresa.

El costo de inscripción es de 8,500 pesillos y los interesados en participar ya pueden comunicarse con Paty para pedir la información requerida y asegurar su sitio, la verdad es que se llena con bastante anticipación.

Estamos al pendiente y desde luego que ahí estaremos tanto como jugadores como para cubrir el evento...

Eso, de seguro, pero, obviamente, primero Diosito...

MEMO VILLA CLASSIC. – Los que están a dos mil por hora son los organizadores del Torneo anual Memo Villa, que se realiza año con año en los links de El Cid Resorts.

El torneo tiene ya, a estas alturas una buena cantidad de jugadores que han registrado sus equipos y no dude que los 23 grupos que se recibieron el año pasado, queden en el olvido para un nuevo récord, ya que el entusiasmo no sólo por jugar, sino por cooperar en este evento que tiene la mira puesta en recabar fondos para la manutención del Centro Comunitario Familia, es bastante motivación.

La fecha de celebración será el 23 de febrero, lunes, así es que los interesados pueden ir comunicándose con los organizadores, o bien destinar su cooperación a través de la página helpthekids.com.mx en el renglón que interesen en participar, ya sea en equipo y jugar al golf con doble motivo o bien sólo donando algo. Se reciben donaciones y patrocinios.

FRIEND’S FEST 2025. – Viento en popa para la celebración del Friends Fest 2025 que tendrá colofón en Los Achires de Guamúchil este 7 de febrero.

Los interesados pueden comunicarse con un servidor, la lista es restringida por lo que el jugador que tenga interés en viajar por favor comunicarse al 6691421533 y expresar sus deseos de estar presente en la confrontación y convivio en el campo de Guamúchil, Sinaloa cuyos socios serán los anfitriones este febrero...

Ya seguiremos comentando...

Y aquí le paramos, nuestros mejores deseos porque este 2026 sea diferente y exitoso, lleno de salud y bendiciones para nuestros lectores, no, más bien, para todos los pobladores de este planeta llamado Tierra, en peligro de extinción...... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...