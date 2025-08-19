Inició ayer Torneo de Caddies

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos...

DECESO. – Antes de cualquier situación o comentario respecto a lo que nos ocupa, es necesario puntualizar el sensible deceso de la distinguida dama Yolanda Mercado Escutia de Lizárraga, acaecido la semana anterior, precisamente el martes en la madrugada, y que cimbró a la sociedad porteña.

Más que otra cosa, por la sensibilidad que durante su vida mostró doña Yolanda, por su don de gente, altruismo y sensibilidad a las causas que afectan a los desvalidos, por la integración de una familia apreciada, junto con su recordado esposo, don Ricardo Lizárraga Granados.

Nos unimos al profundo pesar de sus hijos Javier, Juan Carlos, Arturo y demás familia, así como a su primo Sergio, con quienes hemos mantenido una relación amistosa bastante cercana, sin contar con que, en algunas fechas, coincidimos con don Ricardo en el querido Campestre de Mazatlán, en donde fue parte integral.

Descanse en paz un pilar en las causas nobles de Mazatlán, doña Yolanda. Abrazo solidario y resignación ante esta pérdida irreparable.

LOS CADDIES.– Ayer martes se dio la salida a los jugadores que arribaron procedentes de diversas partes de la República Mexicana para participar en la 38 edición del Torneo Nacional de Caddies que en esta ocasión cuenta con la presencia de alrededor de 240 jugadores.

La cifra no es exacta en virtud de que, al momento de garabatear la presente entrega, todavía se estaba en espera del arribo de algunos jugadores que participarían en el turno de la tarde, ya que para iniciar los trabajos del evento, se programaron dos salidas, la primera alrededor de las 6.30 horas y la segunda al filo de las 12.30.

Así, se dio oportunidad para que los que programaron tarde su arribo al puerto, tuviera oportunidad de llegar e iniciar su jugada, que no se quedaran fuera, pues....

Como ya se ha hecho costumbre, se programaron tres días, los dos primeros, (martes y miércoles) de calificación y el jueves, sólo jugarán los 20 mejores y empates en las dos categorías establecidas, masters y senior.

Ayer por la mañana se dio salida a alrededor de 140 jugadores masters, pero por la tarde, se daría salida al resto de los masters y todos los jugadores senior, que en buena cantidad también tienen su participación y bolsa que será acorde con la participación mientras que para los masters se fijó una bolsa de 150 mil pesos a repartir el jueves entre los 20 mejores, desde luego que al primer lugar le corresponde la mayor cantidad y así sucesivamente hasta que el sitio 20 se lleve cuando menos para los chicles.

La invitación para todos los aficionados al golf para que veamos en los links de El Cid Resorts, el desarrollo de esta competencia con la seguridad de que seremos testigos de buenos duelos, de excelentes disparos y retos ya establecidos.

Y la gran final mañana jueves desde las 7.30 de la mañana, eso será por tee time mientras que los dos primeros días, la calificación, por escopetazo.

Hay que presenciar este gran evento... y no cuesta nada, por presenciarlo, desde luego...

NETO FELTON.– No nos habíamos animado, pero al final de cuentas formaremos parte de alrededor de 80 jugadores que estaremos presentes en el Torneo de cumpleaños que organiza el Neto Felton. Seremos alrededor de 40 parejas las que convivamos con este apreciable partner en las instalaciones de El Cd, este sábado a partir de las 8 de la mañana, con recorrido de 18 hoyos con formato a gogó y disputa de interesantes premios.

Nuestro nuevo amigo Alejandro Morales, de Guamúchil, nos animó a tomar parte en este evento y desde luego que nos uniremos al grupo que formamos Sergio Escutia, Alejandro y su partner, Víctor Sánchez Maloff y un servidor, con otra persona más, todo por decidir...

Una interesante competencia o más bien, convivencia en festejo de los 70 y tantos años del Neto que culminará con una comida en Camino al Mar en donde se entregarán los premios y se hará una rifa de varios artículos.

SALUDO.– Nos encontramos anteayer al amigo Neto Núñez, que nos participó ser asiduo lector de esta columnilla, vaya un saludo para el apreciado Neto y su Familia. Gracias por seguirnos, abrazo fuerte.

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, Diosito mediante...